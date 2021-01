Afname positieve testen gaat steeds langzamer, ziekenhuisbezetting nauwelijks gedaald

Medewerkers in woonzorgcentrum Westerhonk in Monster preparen coronavaccins. Beeld ANP

Medio november stokte de afname ook rond de vijfduizend meldingen per dag. Deze week zijn 209 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld, volgens de Routekaart Coronamaatregelen risiconiveau ‘Ernstig’. Het RIVM meldde zaterdag 5.487 nieuwe besmettingen en zondag 4.924, het weekgemiddelde was bijna 5.200.

Het percentage positieve testen daalt evenmin snel. Van 13 januari tot 20 januari schommelde het percentage positieve testen tussen de 10 en 11 procent. Dit wil zeggen dat van de toen uitgevoerde testen 1 op de 10 positief bleek. Recentere cijfers zijn nog niet bekend. In Twente en Limburg-Noord, de GGD-regio’s waar de afgelopen weken de meeste besmettingen waren, neemt het aantal meldingen nog wel flink af.

In West-Brabant en Zaanstreek-Waterland zijn juist meer mensen positief getest dan vorige week. Ook in Friesland en de GGD-regio Hollands Noorden stijgt het aantal meldingen. De GGD’s van de regio’s Amsterdam en Haaglanden meldden de afgelopen week de minste nieuwe besmettingen. In het begin van de tweede golf werden juist de grote steden zwaar getroffen. In alle regio’s zijn deze week nog meer dan 150 besmettingen per honderdduizend inwoners gemeld.

Ziekenhuisbezetting deze week nauwelijks gedaald

De afname van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis lijkt te stagneren. In de ziekenhuizen lagen zondagmiddag maar 37 patiënten minder dan vorige week zondag. Het gaat om 2.347 coronapatiënten, waarvan 680 op de intensive care. In Duitsland zijn 4 van deze ic-patiënten opgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal nieuwe opnamen was de afgelopen week vrij stabiel. Gemiddeld zagen de ziekenhuizen de afgelopen week 241 nieuwe covid-patiënten per dag, waarvan 34 op de intensive care. Patiënten worden geregeld naar andere regio’s verplaatst om de drukte te spreiden. De afgelopen week was dit 52 keer nodig.