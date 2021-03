Afname besmettingen op weekbasis in Nederland, Japan verlengt noodtoestand Tokio, sterftecijfers stijgen in Brazilië

Coronapatiënten in een ziekenhuis in São Paulo. Beeld AP

Voor het eerst in ruim twee weken dalen de besmettingscijfers

Deze week meldt het RIVM minder besmettingen dan de week daarvoor, voor het eerst sinds 16 februari dalen de weekcijfers. De eerste weken van februari was ook nog sprake van daling, maar toen was het beeld diffuus door de gesloten teststraten vanwege barre weersomstandigheden. Sinds vorige week vrijdag zijn 31.129 Nederlanders positief getest op het coronavirus, 2 procent minder dan de week daarvoor. Een week eerder steeg het aantal nieuwe meldingen nog met 23 procent. Op vrijdag meldde het RIVM 4.727 nieuwe coronabesmettingen, veel minder dan de 5.113 van vorige week vrijdag. En dit terwijl de afgelopen week opnieuw meer mensen zich lieten testen. De sterftecijfers dalen steeds sneller, maar met gemiddeld 213 nieuwe covid-patiënten per dag is het nog wel druk in de Nederlandse ziekenhuizen.

Japan verlengt de noodtoestand in Tokio

De noodtoestand in Tokio en drie naburige prefecturen, Chiba, Kanagawa en Saitama, is met twee weken verlengd, tot 21 maart. Volgens Premier Yoshihide Suga is de druk op de ziekenhuizen nog te hoog om te versoepelen, ook baart de stagnatie in het aantal gemelde besmettingen hem zorgen. In de vier prefecturen, waar 36 van de 126 miljoen Japanners wonen, wordt restaurants, bars en winkels gevraagd om acht uur vrijwillig te sluiten. Ook wordt inwoners verzocht zo veel mogelijk thuis te blijven.

Sterftecijfers lopen op in Brazilië, São Paulo in lockdown

In Brazilië neemt het aantal gemelde sterfgevallen vanwege covid-19 snel toe. En dat terwijl de omringende landen juist minder overledenen meldden de afgelopen weken. De afgelopen week registreerde het land 9.472 sterfgevallen, 45 per miljoen inwoners. De hoge sterftecijfers komen mogelijk door de meer besmettelijke coronavariant P1. Deze variant werd in december vorig jaar voor het eerst in de Braziliaanse deelstaat Manaus geconstateerd. In Manaus sloeg het virus ook in het voorjaar van 2020 al hard toe. In de deelstaat Amazonas, waarvan Manaus de hoofdstad is, was het aantal slachtoffers deze week weer vier maal boven het landelijk gemiddelde. Rond São Paulo zijn de sterftecijfers een stuk lager, toch gaat daar dit weekend de strengste lockdown in tot nu toe. De beperkingen zijn nodig door de overbelasting van ziekenhuizen.