Afghanistan wil de eigen broek op kunnen houden, minister roept op meer eigen producten te gebruiken

De Mandawimarkt in de Afghaanse hoofdstad. Beeld Nava Jamshidi

Sinds de Taliban in augustus 2021 weer aan de macht kwamen, is de Afghaanse economie ingestort. Andere landen erkennen de regering in Kabul niet en westerse landen weigeren handel te drijven met Afghanistan. Het land draait grotendeels op noodhulp van overheden en ngo’s.

Die is recentelijk eveneens in gevaar gekomen door vergaande restricties voor vrouwen die de Taliban hebben opgelegd. Onderdeel van die restricties is dat Afghaanse vrouwen niet langer meer voor ngo’s mogen werken, met uitzondering van de Verenigde Naties en organisaties actief in de gezondheidszorg. Vier hulporganisaties legden daarop voorlopig hun werk neer.

Er is Afghanistan daarom veel aan gelegen om de economie te versterken. Het plan van de minister van Handel, Haji Nooruddin Azizi, zou daartoe een aanzet moeten geven: ‘We zullen een nationaal zelfvoorzieningsprogramma beginnen. Alle overheidsinstellingen worden aangemoedigd om producten uit eigen land te gebruiken en via de moskeeën willen we burgers vragen dat ook te doen.’

De minister wil ook speciale economische zones instellen. Die moeten komen op land dat voorheen werd gebruikt voor militaire bases van de Verenigde Staten. Verdere details over het plan en hoe de regering lokale producenten wil steunen, gaf Azizi niet.

Mijnbouw

Onderdeel van zijn plan is ook het aantrekken van buitenlandse investeerders. Concreet gaat het om geld uit Rusland, Iran en China, de enige landen die nog wel zaken willen doen met de Taliban. Afghanistan is onder meer rijk aan ijzer en lood en wil die grondstoffen graag ontginnen en exporteren. Volgens Azizi is er genoeg interesse van buitenlandse investeerders.

Dat lijkt met name China te betreffen. De Taliban zeiden in oktober al dat China mogelijk miljarden wil investeren in de mijnbouw. De veiligheidssituatie in Afghanistan maakt die investeringen wel onzeker. Half december viel terreurgroep Islamitische Staat een hotel in Kabul aan dat in Chinese handen is. Daarbij raakten twee mensen gewond. De Chinese overheid riep haar burgers op het land te verlaten.