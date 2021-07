Afghanen boos over onverwacht vertrek Amerikanen van luchtmachtbasis Bagram

De Amerikanen hebben duizenden personenwagens op Bagram achtergelaten, velen zonder sleutel. Beeld EPA

Dat vertelt de nieuwe basiscommandant Asadullah Kohistani dinsdag tijdens een rondleiding aan verslaggevers over de enorme luchtmachtbasis in Bagram, zo’n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kabul. ‘Vrijdag om zeven uur ’s morgens ontdekten wij pas dat de Amerikanen er niet meer waren’, aldus Kohistani.

Sinds 2001 diende Bagram als het zenuwcentrum van de Amerikaanse oorlog tegen de Talibanstrijders en Al Qaida. Op zijn hoogtepunt leek de basis op een kleine, zwaar gemilitariseerde stad met koffieshops, sportscholen, fastfood-restaurants, een ziekenhuis en zelfs een bioscoop. Nu probeert Kohistani met een kleine 3.000 soldaten de Taliban op afstand te houden, die steeds verder oprukt.

Plunderaars

Twintig minuten nadat de VS zich hadden teruggetrokken, viel de stroom op de basis uit, en was deze gehuld in diepe duisternis. Dat moet het teken zijn geweest voor de plunderaars, die zich door de slagbomen heensloegen, gebouwen leeg haalden, en alles dat niet met spijkers was vastgenageld in vrachtwagens laadden.

Afghanen waren al woedend na de opmerkingen die Joe Biden afgelopen weekeinde had gemaakt toen hij niet wilde ingaan op vragen over de terugtrekking uit Afghanistan. Hij zei dat hij liever over ‘leukere dingen’ wilde praten op de Amerikaanse feestdag op de 4e juli. Dat nu blijkt dat het vertrek niet eens met de Afghanen is gecommuniceerd, maakt hen nog bitterder - zeker vanwege de desastreuze veiligheidssituatie in het land.

De afgelopen weken is district na district in Afghanistan in handen gevallen van de Taliban. De speciale VN-gezant voor het land, Deborah Lyons, waarschuwde de Veiligheidsraad vorige maand al dat de Taliban zich opmaken om toe te slaan zodra alle buitenlandse troepen zijn vertrokken. De vrees dat het Afghaanse leger geen stand houdt tegen de Taliban is toegenomen na de massale vlucht dit weekeinde van Afghaanse soldaten naar buurland Tadzjikistan. Dit land probeert met alle macht de grens te beveiligen en heeft 20 duizend reservisten opgeroepen.

Afghaanse strijdkrachten hebben de verdediging van de basis Bagram overgenomen. Generaal Asadullah verwacht dat de Taliban binnenkort de enorme installatie aan zullen vallen. De groepering zou al actief zijn in het gebied. Inmiddels hebben de Taliban een kwart van Afghanistan veroverd.