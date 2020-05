Afghaanse regering laat liefst 900 Taliban-strijders vrij

Vrijgelaten Taliban-strijders groeten elkaar bij de Pul-i-Charkhi gevangenis in Kabul. Beeld Reuters

De Taliban hebben nog niet bevestigd of het inderdaad gaat om de gevangenen die de extremistische islamitische groepering had opgegeven voor vrijlating. Een woordvoerder zei dinsdag wel dat overwogen wordt een driedaagse wapenstilstand in verband met het Suikerfeest aan het einde van de islamitische vastenmaand te verlengen. De Afghaanse regering in Kabul had daarom gevraagd.

De vrijlatingen en de wapenstilstand betekenen een sprankje hoop voor het gecompliceerde vredesproces in Afghanistan. De vrijlating van 5000 Taliban-gevangenen tegen 1000 gevangenen die voor regeringstroepen vochten en door de Taliban worden vastgehouden, is een cruciaal onderdeel van het vredesakkoord dat in februari werd getekend. Dat akkoord moet op termijn leiden tot het vertrek van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan.

Voordat de strijdende partijen in Afghanistan de kritieke fase van de vredesonderhandelingen ingaan - besprekingen over een nieuwe machtsverdeling in het door een slepende burgeroorlog geteisterde land - moeten eerst de gevangenen zijn vrijgelaten als teken van goede wil. De Afghaanse regering heeft inmiddels tweeduizend Taliban vrijgelaten. De Taliban zeggen dat ze 240 gevangenen hebben laten gaan.