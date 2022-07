Afghaanse evacué: na de hel van Kabul ‘domweg gelukkig’ in een rijtjeshuis in Eemnes

Elf maanden geleden zat Javid Mehri nog midden in de ‘Hel van Kabul’ toen de Taliban de hoofdstad van Afghanistan veroverden. Nu woont hij met zijn gezin in Eemnes. ‘Mijn moeder zegt: je bent in een land dat een paradijs is.’

Javid Mehri (29) serveert een glas Afghaanse groene thee, gekocht bij een Turkse winkelier, in zijn net betrokken huurwoning in het Utrechtse dorp Eemnes. Het is een bescheiden rijtjeshuis in een jarenzeventigwijk, nog spaarzaam ingericht, maar de Afghaanse vluchteling is er superblij mee.

‘Ik had een beter huis en meer spullen in Kabul’, zegt hij, terwijl zijn vrouw Homa (24) en hun zoontje Ali Jafar (3) zich beleefd komen voorstellen. ‘Maar hier heb ik veiligheid. We kunnen vrij rondlopen op straat, dag en nacht. Hier heerst ook respect voor vrouwen. Een veilige omgeving is het belangrijkste in het leven.’

De Wending In deze serie interviews spreekt de Volkskrant met mensen die de afgelopen periode een grote verandering meemaakten.

Elf maanden geleden woonde Javid nog met zijn gezin in Kabul. Hij werkte in de keuken van de Nederlandse ambassade, direct onder de Britse chef-kok. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de maaltijden voor het personeel, maar deed ook de catering voor de ambassadeur en haar gasten.

Eerder was Javid restaurantmanager in het luxueuze Serena Hotel. Van daaruit verzorgde hij tevens de catering voor andere ambassades, waaronder die van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

‘Ik ben al in 2005 begonnen in het Serena Hotel als hulpober’, vertelt hij in Eemnes aan de eettafel, waarvan het blad nog in plastic is ingepakt. ‘Ik heb altijd voor de buitenlanders gewerkt.’

En toen, medio augustus vorig jaar, viel de Afghaanse hoofdstad in handen van de Taliban. Het zette Javids leven volledig op z’n kop.

‘De Taliban zien mij als een verrader omdat ik voor buitenlandse ambassades heb gewerkt’, zegt hij. ‘De Amerikaanse ambassade heeft zelfs mijn vingerafdrukken afgenomen. Dat systeem hebben de Taliban nu. Met een machine kunnen ze alle vingerafdrukken en ID-kaarten controleren. Het was te gevaarlijk om daar te blijven.’

Hoe heeft u de val van Kabul beleefd?

‘Dat was dramatisch. Alles ging goed in mijn leven. Ik had een mooie baan, een lieve vrouw en zoon. Toen de Taliban op 15 augustus Kabul innamen, ging ik gewoon naar de ambassade om aan het werk te gaan. Alle andere lokale medewerkers waren er ook. Maar de staf van de ambassade was al vertrokken. Zelfs de veiligheidsmensen waren er niet meer. Toen kwam de financieel manager, ook een Afghaan, die ons in het restaurant de situatie uitlegde. Hij deelde de papieren uit met het stempel van de Nederlandse ambassade. Daarop stond: ik, Javid, ben gerechtigd om met de hele familie geëvacueerd te worden uit Afghanistan en naar Nederland te komen. We moesten thuis wachten op zijn telefoontje en dan naar het vliegveld komen.’

En kwam dat telefoontje ook?

‘Dat kwam twee dagen later. We gingen naar het vliegveld, waar het een grote chaos was, met 10- tot 20 duizend mensen. Iedereen wilde weg. Voor de Nederlandse ambassade moesten we een oranje shirt of hoofddoek dragen, zodat de Nederlandse militairen ons konden herkennen. Ik ging erheen met mijn gezin. We waren vijf minuten van de ingang toen mijn vrouw en zoon het niet meer aankonden. Ze werden van alle kanten geduwd en vielen op de grond. Ze konden nauwelijks meer ademhalen en dreigden flauw te vallen. Het was zo druk, en zo heet in de felle zon. Er waren ook slechte mensen die alleen maar op de mensenmassa afkwamen om zakken te rollen of vrouwen te betasten.

‘Dus trokken we ons terug om op adem te komen. Ik zag mijn collega’s door de ingang naar binnen gaan. Toen we het een uur later probeerden, was de ingang gesloten. We moesten terug naar huis.’

Bij de tweede poging is het wel gelukt?

‘Ja. Ik had nog steeds contact met de Nederlandse ambassade. Op 22 augustus om 4 uur ’s ochtends gingen we terug naar het vliegveld. Het was nog steeds druk en heet, veel mensen waren zo uitgeput dat ze gewoon omvielen. Er werd ook gevochten. We konden alleen door de zijingang, de hoofdingang was dicht – die werd bewaakt door de Taliban. Het was heel beangstigend. Om het kwartier vuurden militairen in de lucht om de mensen af te schrikken die aan het duwen waren en te dichtbij kwamen. Ook bij de hoofdingang waren de Taliban aan het schieten. Onvoorstelbaar, wat een chaos. Ik kan er eigenlijk niet over praten.

‘Om de zijingang te bereiken, moesten we door een soort open riool. Ik nam mijn vrouw op mijn schouders en aan de andere kant trok een Nederlandse militair ons omhoog. Pas om 7 uur ’s avonds konden we het vliegveld op. Ik had de oranje hoofddoek om, de Nederlandse militairen zagen dat. Ze controleerden mijn papieren en vroegen: hoeveel mensen? Ze waren verbaasd dat mijn ouders er niet bij waren. Ik had ze mogen meenemen, maar dat wist ik niet. Daar heb ik nog steeds veel spijt en verdriet van. Mijn andere collega’s brachten wel hun ouders, broers en zussen mee, iedereen. Ik was in verwarring, maar we moesten vertrekken. Om 9 uur ’s avonds steeg het militaire vliegtuig op en verlieten we Afghanistan.’

Javid Mehri: ‘Een veilige omgeving is het belangrijkste in het leven.’ Beeld Eva Roefs

Hoe was de ontvangst in Nederland?

‘Vanaf Schiphol zijn we met een paar grote bussen naar de noodopvang in Zeist vervoerd. In de sportzaal hadden de IND en Vluchtelingenwerk Nederland tafels neergezet om mensen te registreren. Daar probeerde ik ook mijn ouders te registreren. Ik gaf ze alle informatie. Na een maand informeerde ik bij het bureau en kreeg ik te horen: dat is niet mogelijk, je familie kan hier niet komen. Je bent nu op jezelf aangewezen.

‘We kregen twee kamers, ook voor de twee zussen en broer van mijn vrouw. Toen ik thuis wegging, smeekten mijn schoonouders om hun dochters mee te nemen. Want de Taliban kunnen ongetrouwde vrouwen dwingen alsnog te trouwen, bijvoorbeeld met een Talibanstrijder.’

Hoe was het in de noodopvang?

‘De eerste drie dagen kon ik niet slapen. Ik moest steeds aan die verschrikkelijke dag denken dat we weg moesten uit Afghanistan. Maar toen ik mijn moeder aan de telefoon had, zei ze: je bent nu in een land dat een paradijs is. En ik ben het met haar eens: Nederland is een paradijs. Mijn moeder zegt ook steeds: je hoeft je geen zorgen om ons te maken, we hebben het goed hier. Maar ik denk dat ze ook wel dingen voor me verzwijgt.

‘Eerst mochten we het opvangkamp niet uit vanwege corona. Later mochten we naar buiten en gingen we naar het park en naar de markt. We ontmoetten Nederlandse vrienden, die ons hielpen met kleding, schoenen en fietsen. Ik heb in die tien maanden alleen maar aardige Nederlanders gezien. In het opvangkamp was een kamer waar we kleren en toiletspullen konden uitzoeken. We kregen eten en psychosociale hulp. Na ongeveer zes maanden ontvingen we onze geldkaart: elke week 94 euro voor mijn gezin om eten en andere spullen te kopen.

‘We hebben echt geluk gehad met ons verblijf in Zeist. Ik heb ook van andere Afghanen gehoord die in de noodopvang in Zoutkamp of Harskamp zaten. Die hebben het veel zwaarder gehad. Zij zaten met drie of vier mensen in een kamer, zonder privacy en zonder tv en andere faciliteiten.

‘Mijn vrouw en ik zijn ieder apart ondervraagd door de IND. Zij is zangeres in een muziekgroep en deed workshops voor de Amerikaanse universiteit in Afghanistan. Er staan ook muziekvideo’s van haar op YouTube. Voor haar was het verblijf in Afghanistan eigenlijk nog gevaarlijker dan voor mij. Zij had een schoonheidssalon in Kabul, waar vooral vrouwen werden opgemaakt die gingen trouwen. Ze moest de winkel ontvluchten toen de Taliban kwamen. Want het eerste wat de Taliban deden, was de posters van vrouwen kapotmaken of zwart schilderen.’

Wanneer heeft u dit huis gekregen?

‘De procedure voor een verblijfsvergunning ging best snel (Afghaanse evacués doorliepen een verkorte asielprocedure, red.). Medio juni kreeg ik een bericht van Vluchtelingenwerk: goed nieuws, er is een huis voor jullie gevonden in Eemnes. Op 19 juni kregen we de sleutels van het huis en zijn we onze spullen gaan overbrengen.’

Hoe voelde dat?

‘Het gaf ons echt een gevoel van geluk, een eigen huis. In onze cultuur is het de gewoonte om als we voor het eerst een huis betreden, we de Koran en een fles schoon water meenemen. Dat is goed voor ons huis, onze gezondheid, voor alles. We zeiden tegen elkaar: we hebben een nieuw thuis gevonden.

‘In Afghanistan was ik altijd aan het werk. Ik had bijna nooit rust, stond voortdurend onder druk en ontmoette veel mensen. Hier doe ik al elf maanden niets, alleen maar zitten en eten. Ik zeg het vanuit mijn hart: dit vind ik niks, ik moet weer aan het werk. Misschien ga ik binnenkort wel vrijwilligerswerk doen. Als je alleen maar zit, word je steeds luier.

‘Ik heb nu Nederlandse les en ga de inburgeringscursus doen. Ik wil graag in een hotel gaan werken, bij Van der Valk of een andere keten. Misschien kan ik ooit mijn eigen restaurant beginnen. Maar daarvoor moet ik wel Nederlands kunnen spreken.

‘Mijn vrouw kan misschien haar eigen schoonheidssalon openen. We hebben zoveel dromen en ambities. In Afghanistan heb ik veel gecricket met het hotelteam. Dus ik hoop lid te worden van een cricketclub hier. Misschien ook worstelen, zoals mijn vader deed.’

Denkt u ooit nog terug te keren naar uw vaderland?

‘Nee. Dit is de tweede keer dat ik geëvacueerd ben uit mijn land. De eerste keer was in de jaren negentig toen we naar Pakistan gingen, nadat de Taliban ook al aan de macht waren gekomen. We hebben daarna gedurende twintig jaar geprobeerd Afghanistan weer op te bouwen. Maar sinds de Taliban vorig jaar opnieuw de macht grepen, is het land weer veertig jaar teruggeworpen in de geschiedenis. Ik werk al sinds ik weet wat mijn linker- en rechterhand is. En al die tijd heb ik oorlog en strijd gezien. Ik ben nu gelukkig in mijn nieuwe thuisland.

‘Ik mis mijn ouders en de rest van de familie enorm. Dat vertel ik ook als ik mijn moeder en vader aan de telefoon heb. Maar zij negeren gewoon wat ik zeg. Zij zeggen: Afghanistan is niet jouw land meer. Nederland is nu je thuisland. Je moet je aanpassen aan de Nederlandse cultuur en voorgoed daar blijven.

‘Ik besef dat ik ze misschien nooit meer zal zien. Dat ze op een dag zullen sterven zonder dat ik ze nog zal zien. Dat is mentaal best zwaar. Ik kan alleen maar bidden voor ze. En hopelijk, als een wonder geschiedt, kunnen ze ooit hier komen.’