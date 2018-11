Afghaanse burgers gedood bij Amerikaans bombardement

Minstens dertig burgers, allen leden van één familie, zijn omgekomen bij gevechten in de nacht van dinsdag op woensdag in de Afghaanse provincie Helmand. Veruit de meeste doden vielen door een bombardement, uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht. Talibanstrijders waren het beoogde doelwit.

Slechts één familielid, een kind, overleefde de aanval, aldus het hoofd van de provinciale raad. Andere kinderen kwamen om. Ook zestien Talibanstrijders werden gedood. Het gebied waar de aanval plaatsvond is in handen van de Taliban.

Bij of in het gebouw waar ook de getroffen familie woonde was een wapendepot van de Taliban. Daar lagen explosieven en autobommen die tegen het Afghaanse leger worden gebruikt. Vermoedelijk werd tijdens de aanval een autobom tot ontploffing gebracht.

‘Zelfverdediging’

Volgens een Amerikaanse legerwoordvoerder was er sprake van zelfverdediging. Speciale Afghaanse eenheden en Amerikaanse adviseurs die bezig waren met een operatie kwamen onder vuur te liggen van de Taliban en trokken zich terug. Ze vroegen om luchtsteun, maar wisten niet dat er burgers in het pand waren.

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdag zeker tien doden gevallen door een zelfmoordaanslag op een vestiging van G4S, het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Een onbekend aantal schutters viel het complex van G4S binnen nadat vlakbij een autobom tot ontploffing was gebracht. Er ontstond een vuurgevecht met bewakers.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Volgens een woordvoerder betrof het een wraakneming voor aanvallen door het Afghaanse leger – met Amerikaanse steun – in de zuidelijke provincies Helmand en Kandahar.