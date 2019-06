Afgezwaaide Eerste Kamer-voorzitter Ankie Broekers-Knol (72) wordt staatssecretaris voor asiel en migratie

Ankie Broekers-Knol Beeld ANP

Broekers-Knol wordt de oudste staatssecretaris die ooit aantrad. Wel is er in de parlementaire analen een oudere minister te vinden: de Leidse hoogleraar Julius van Oven was 74 toen hij in 1956 minister van Justitie werd.

Broekers-Knol was tot deze week de soms dwarse, maar doorgaans zeer populaire voorzitter van de Eerste Kamer. Daar nam zij dinsdag nog afscheid met de achteraf bezien voorspellende woorden ‘We’ll meet again’, naar de evergreen van zangeres Vera Lynn.

Ze neemt de voor de VVD zowel gezichtsbepalende als lastige portefeuille asiel en migratie op zich. In de coalitie met CDA, D66 en ChristenUnie hebben de liberalen in het kabinet-Rutte III onder politieke en maatschappelijke druk al verschillende concessies aan hun harde lijn moeten doen, zoals een verblijfsvergunning voor de Armeense scholieren Lili en Howick en het toestaan van een algeheel kinderpardon.

Opmerkelijk is dat de VVD haar eind vorig jaar niet meer op de lijst zette voor de Eerste Kamer, ondanks een lobby van ereleden in de partij. Zelf was Broekers-Knol, senator sinds 2001 en voorzitter sinds 2013, graag nog een periode in de Eerste Kamer gebleven. Zij zei nog energie genoeg te hebben.

Doorstart

De post op Justitie was vrij sinds Harbers (50) op dinsdag 21 mei, twee dagen voor de Europese verkiezingen, onverwacht aftrad. Hij deed dat na een rapportage van zijn ministerie aan de Tweede Kamer over criminaliteit onder asielzoekers. Daarin waren onder het kopje ‘overig’ gevallen van zware mishandeling, verkrachting en aanranding weggeschreven. Ook zouden er 31 registraties van ‘moord en doodslag’ toe behoren, wat later onjuist bleek. Na Ivo Opstelten, Fred Teeven en Ard van der Steur was Harbers de vierde VVD-bewindspersoon op Justitie die sinds 2010 aftrad.

Net als Broekers-Knol maakt ook Harbers meteen een doorstart. Hij neemt opnieuw plaats in de Tweede Kamer. Dat is mogelijk omdat hij op de VVD-kandidatenlijst stond bij de Kamerverkiezingen van 2017 en de naar het Europees parlement vertrekkende Malik Azmani een Kamerzetel achterlaat.

Broekers-Knol studeerde rechten in Leiden. Zij bleef daarna als docent verbonden aan de universiteit en was twintig jaar directeur van de afdeling Moot Court, waar studenten leren pleiten in een nagebootste rechtszaal. Ook was zij actief in de lokale politiek van de gemeente Bloemendaal, waar haar woonplaats Overveen onder valt.

Binnen de VVD is zij net als Neelie Kroes een pleitbezorger van meer vrouwen in politieke functies. Zij ziet in oud-minister Edith Schippers de logische opvolger van VVD-leider en premier Mark Rutte. Uit handen van diezelfde Rutte ontving zij dinsdag een koninklijke onderscheiding. Zij begint haar nieuwe baan als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.