Afgezette president Mali mag het land uit, coupplegers onderhandelen over nieuwe regering

De Malinese oud-president Ibrahim Boubacar Keita, hier gefotografeerd in juni van dit jaar. Beeld AP

Met de vrijlating en evacuatie van de 75-jarige IBK – zoals de voormalige president wordt genoemd – tonen de coupplegers hun goede wil om de onderhandelingen in goede banen te leiden. De internationale gemeenschap heeft de coup van 18 augustus door de militairen sterk veroordeeld en geroepen om herstel van de rechtsorde. Na bemoeienis van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas), die na de machtsovername direct sancties heeft ingevoerd en de grenzen met Mali gesloten, werd duidelijk dat IBK zelf ook niet meer wilde terugkeren op zijn post.

Het Nationaal Comité voor de Redding van het Volk (CNSP), zoals de militaire coupplegers zichzelf hebben gedoopt, wordt nu onder druk gezet om binnen een jaar verkiezingen te organiseren. Het CNSP, dat geleid wordt door de jonge – en ogenschijnlijk integere – kolonel Assimi Goita, heeft steeds gezegd een civiele regering voor ogen te hebben. Zij zeggen de president en diens corrupte regering te hebben afgezet in belang van het Malinese volk. In de zeven jaar dat IBK aan de macht is geweest, zijn de economische omstandigheden en vooral de veiligheidssituatie in het land alleen maar verslechterd.

Vreugde

De militaire machtsovername vorige maand werd dan ook met vreugde ontvangen door de bevolking die al maanden demonstreerde tegen de regering en riep om het aftreden van Keita. Bij de start van de onderhandelingen van een transitieregering zaterdag in de hoofdstad Bamako brak echter direct tumult uit over het uitnodigingenbeleid. Honderden vertegenwoordigers van politieke partijen en maatschappelijke groeperingen zouden mogen meepraten – behalve de 5-juni-beweging, die de volksprotesten van de afgelopen maanden heeft geleid. Later op de dag werden zij alsnog uitgenodigd aan alle onderhandelingstafels.

De veiligheidssituatie in Mali is de laatste jaren sterk verslechterd. Gevreesd wordt onder meer dat jihadistische groeperingen in het machtsvacuüm duiken en net als in 2012 de macht grijpen. Frankrijk maakte toen een einde aan het kortstondig kalifaat dat de jihadisten samen met de Toeareg-groepering die onafhankelijkheid nastreeft, hadden gesticht. Sindsdien zijn de Fransen gebleven met de 6.500 koppige troepenmacht Barkhane om de vrede te handhaven, samen met 12 duizend blauwhelmen van de VN. Ook Nederland deed tot vorig jaar aan deze VN-vredesmissie mee.

Afgelopen weekeinde sneuvelden twee Franse militairen bij een bomaanslag in het noorden van Mali. Donderdag kwamen tien Malinese soldaten om bij een overval aan de grens met Mauritanië. Onduidelijk is wie de aanslagplegers zijn. In Mali zijn tal van etnische groeperingen met elkaar in strijd, onder meer om toegang tot vruchtbare grond, die verder tegen elkaar worden uitgespeeld door jihadisten en criminele organisaties. Omdat de regering en de buitenlandse troepenmacht de veiligheid van burgers in de afgelegen woestijngebieden niet kunnen garanderen, pakken zij zelf de wapens op ter verdediging. Door deze geweldsspiraal heerst in grote delen van Mali en de buurlanden Niger en Burkina Faso wetteloosheid, waarvan vooral criminele (smokkel-) organisaties profiteren.