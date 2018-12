Afgezette premier Sri Lanka is weer terug op zijn post

Ranil Wickremesinghe Beeld REUTERS

Sirisena verving premier Wickremesinghe in oktober door Mahinda Rajapaksa, een politieke bondgenoot van hem die van 2005 tot 2015 president was. Maar Wickremesinghe weigerde akkoord te gaan met zijn ontslag en deed een beroep op het parlement zijn ontslag tegen te houden.

Dat was voor Sirisena aanleiding om de volksvertegenwoordiging te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ook kregen de bazen van de drie grootste staatsmedia hun congé. Aanhangers van de ontslagen premier gingen de straat op om tegen de machtsgreep van Sirisena te protesteren.

Europese Unie

Ook vanuit de westerse landen klonk kritiek op de ‘ondemocratische’ gang van zaken. De Europese Unie toonde zich bezorgd over de terugkeer van Rajapaksa, die als president verantwoordelijk was voor de bloedige afloop van de 26 jaar durende burgeroorlog tussen de Tamils en de Singalezen. De overwinning op de Tamil-separatisten in het noorden van het land leverde Rajapaksa veel populariteit op onder de Singalezen die de meerderheid vormen van de bevolking.

De westerse landen vreesden dat de terugkeer van Rajapaksa, die bekend staat als een boeddhistische nationalist, het verzoeningsproces met de Tamils zou bemoeilijken. Een van de redenen voor het conflict tussen Sirisena en Wickremesinghe was dat diens regering van plan was militairen te vervolgen voor oorlogsmisdaden die het leger tijdens het conflict met de Tamils heeft bedreven.

Ook Rajapaksa’s nauwe banden met China baren het Westen zorgen. Onder het bewind van Rajapaksa leende het land miljarden van China voor allerlei infrastructuurprojecten, met als gevolg dat het land is financiele problemen kwam.

India

Vooral India is bezorgd over de greep van Peking op het eiland, vooral nu de Srilankaanse regering een leasecontract met China heeft gesloten voor het gebruik van een diepzeehaven die met Chinese hulp werd aangelegd. Rajapaksa trad zaterdag af nadat het Hooggerechtshof van Sri Lanka het besluit van president Sirisena om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven ongrondwettig had verklaard. Hij bleek onvoldoende steun in het parlement te hebben.

Wickremesinghe’s Verenigde Nationale Partij (UNP) bedankte de burgers die tegen de ‘illegale machtsgreep’ hadden geprotesteerd en hadden geholpen ‘de democratie te herstellen’. De premier kondigde aan dat hij de komende dagen een nieuwe regering zal presenteren aan het parlement.