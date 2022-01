Afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi krijgt vier jaar extra gevangenisstraf

juli 2019, toen Suu Kyi nog niet was opgepakt, bij de opening van het Yangon Innovation Center in Yangon. Beeld AFP

Ditmaal stond Suu Kyi terecht wegens het bezit van een aantal walkie-talkies waarvoor ze geen vergunning had. Ook zou ze de coronaregels hebben overtreden. De 76-jarige Suu Kyi werd vorig jaar februari afgezet als regeringsleider, toen de militairen de macht grepen nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen.

Sindsdien heeft Suu Kyi een regen van aanklachten over zich heen gekregen. Vorige maand werd ze op twee aanklachten veroordeeld tot vier jaar cel, een vonnis dat later door de leider van de Myanmarese junta, generaal Min Aung Hlaing, werd omgezet tot twee jaar. Suu Kyi kreeg ook te horen dat ze die straf in huisarrest mag uitzitten.

Voorlopig zit ze echter nog steeds in detentie. Ze verscheen maandag in de rechtszaal gekleed in gevangeniskledij. Het is niet bekend waar ze op dit moment wordt vastgehouden.

Beducht voor haar reputatie

De halvering van haar straf was een teken dat het militaire bewind toch enigszins beducht is voor de reputatie die Suu Kyi in eigen land geniet wegens haar decennialange strijd tegen de militairen. Daarvoor werd zij in 1991 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. Maar in het buitenland heeft haar reputatie veel schade opgelopen door de campagne tegen de Rohingya-minderheid, waarvan honderdduizenden naar Bangladesh werden verdreven.

Er loopt nog een reeks aanklachten tegen haar. Als ze op al die punten schuldig wordt verklaard kan zij tot ruim honderd jaar gevangenis worden veroordeeld. Mensenrechtenorganisaties klagen dat het militaire bewind de processen gebruikt om te voorkomen dat zij ooit nog aan de macht kan komen.

Suu Kyi bracht onder eerdere militaire regeringen al ruim vijftien jaar door in huisarrest. Vanuit de tuin van haar huis spoorde ze haar aanhangers aan de strijd voor de democratie voort te zetten. Uiteindelijk kreeg ze in 2015 toestemming om met haar Nationale Liga voor de Democratie deel te nemen aan de verkiezingen. Die resulteerden in een overwinning van haar partij, waarmee na vijftig jaar een einde kwam aan het het bewind van de militairen. Maar in 2020 grepen de militairen opnieuw de macht en arresteerden zij Suu Kyi en vrijwel de volledige top van haar partij.