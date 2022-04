Afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi krijgt nog eens vijf jaar extra celstraf wegens corruptie

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi in januari 2020 kort voor een bezoek van de Chinese president President Xi Jinping in Naypyitaw, Myanmar. Beeld ANP / EPA

De 76-jarige Nobelprijswinnaar werd onder meer beschuldigd van het aannemen van steekpenningen, bestaande uit 600.000 dollar (ongeveer 564.000 euro) aan contant geld en goudstaven. Suu Kyi sprak de beschuldigingen tegen en noemde de aanklachten ‘absurd’. Het ging om de eerste van elf rechtszaken tegen haar wegens corruptie.

Suu Kyi leidde de regering van Myanmar vijf jaar, toen ze op 1 februari 2021 samen met toenmalig president Win Myint door militairen werd vastgezet, nadat het leger een staatsgreep had gepleegd.

Sindsdien heeft ze een regen van aanklachten over zich heen gekregen. Eind vorig jaar werd ze onder meer wegens opruiing veroordeeld tot vier jaar cel, een vonnis dat later door de leider van de Myanmarese junta, generaal Min Aung Hlaing, werd omgezet tot twee jaar. In januari kwamen daar nog eens vier jaar bij wegens het bezit van een aantal illegaal geïmporteerde walkietalkies. Ook zou ze de coronaregels hebben overtreden.

Mogelijk 190 jaar cel

In totaal lopen er achttien aanklachten tegen Suu Kyi, variërend van het overtreden van geheimhoudingswetten tot verkiezigsfraude, corruptie en opruiing. Bij elkaar kunnen de zaken voor bijna 190 jaar celstraf zorgen. Mensenrechtenorganisaties klagen dat het militaire bewind de processen gebruikt om te voorkomen dat zij ooit nog aan de macht kan komen.

Suu Kyi bracht onder eerdere militaire regeringen al ruim vijftien jaar door in huisarrest. Vanuit de tuin van haar huis spoorde ze haar aanhangers aan de strijd voor de democratie voort te zetten. Uiteindelijk kreeg ze in 2015 toestemming om met haar Nationale Liga voor de Democratie deel te nemen aan de verkiezingen. Die resulteerden in een overwinning van haar partij, waarmee na vijftig jaar een einde kwam aan het het bewind van de militairen.

In 2021 grepen de militairen opnieuw de macht en arresteerden zij Suu Kyi en vrijwel de volledige top van haar partij. Volgens het leger pleegden ze de coup omdat er bij de verkiezingen een jaar eerder fraude was gepleegd, waar tot heden geen bewijs voor is geleverd.

De partij van Suu Kyi wist bij de verkiezingen van 2020 nog meer zetels te behalen. Daardoor zag het leger zijn macht verder krimpen. Het waren de tweede vrije democratische verkiezingen in Myanmar na vijftig jaar militaire dictatuur.