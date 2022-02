Afgelopen zomer minder coronasterfte, relatief meer 80-minners overleden

Een uitvaartverzorger in Den Bosch verwijdert het plastic van een kist. Deze zomer stierven minder Nederlanders aan corona dan in de maanden ervoor. Beeld Aurélie Geurts

Deze zomer stierven minder Nederlanders aan corona dan in de maanden ervoor, de daling van de sterftecijfers die in maart begon, zette snel door. De overledenen waren relatief jonger dan in eerdere coronagolven. Van alle overledenen aan covid-19 in Nederland sinds het begin van de pandemie was 63 procent 80 jaar of ouder en 30 procent tussen de 65 en 80 jaar. Vanaf maart 2021, toen veel ouderen al gevaccineerd waren, veranderde die verhouding. Van april tot en met september minder dan de helft, 41 procent, gestorvenen ouder dan 80, 45 procent was tussen de 65 en 80 jaar, en 14 procent jonger dan 65.

Het aantal sterfgevallen naar doodsoorzaak kan pas na enkele maanden door het CBS gepubliceerd worden. Over de coronagolf van deze winter is dus nog niet exact te zeggen hoeveel mensen aan corona stierven. Uit de hoge oversterfte van oktober tot en met december en het oplopend aantal door het RIVM gemelde overledenen blijkt wel dat de sterfte deze winter weer fors opliep.

Sinds het begin van de pandemie is corona op twee momenten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland geweest. In de allereerste coronagolf in maart 2020 en rond de vorige jaarwisseling stierven er meer personen aan covid-19 dan aan kanker, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, zoals dementie. In de winter van 2020/2021 was het aantal overledenen aan ziekten van de ademhalingsorganen beduidend lager dan in eerdere jaren. Dit komt volgens het CBS waarschijnlijk doordat er vorige winter geen griepgolf was.

De doodsoorzakenstatistieken van het CBS geven het beste beeld van het werkelijk aantal coronadoden. Het RIVM rapporteert dagelijks over het aantal gemelde sterfgevallen, maar omdat voor corona geen meldingsplicht geldt is dit aantal een onderschatting van het werkelijke dodental. Uit de doodsoorzaken zoals die na overlijden worden geregistreerd blijkt dat tot eind september 32.408 Nederlanders stierven aan covid-19. Het RIVM rapporteerde in die periode veel minder coronasterfgevallen, 18.202 in totaal.