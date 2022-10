‘Afgelopen twee jaar zeker 5.684 migranten omgekomen onderweg naar Europa’

De bedekte lichamen van omgekomen migranten op een strand vlak bij de Libische hoofdstad Tripoli, eind 2021. Beeld AFP

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zegt dit in haar nieuwste rapport over vermiste migranten. De meeste doden vielen op de Middellandse Zee (2.836), maar ook landroutes via Griekenland en de Balkan (195), Belarus (53), de route van West-Afrika naar de Canarische Eilanden (1.532), en de oversteek van het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk (53) kostten aan vele honderden mensen het leven, aldus de IOM, een organisatie die is verbonden aan de Verenigde Naties.

De IOM heeft voor het eerst ook onderzoek gedaan naar migranten die zijn omgekomen door de zogeheten ‘pushbacks’, waarbij ze door Europese autoriteiten illegaal en vaak met geweld uit Europa werden teruggedreven naar zee of naar de andere kant van de grens. Zeker 252 migranten kwamen om als gevolg van pushbacks, verreweg de meesten op de Middellandse Zee. Aan de landgrens tussen Griekenland en Turkije vielen 58 doden als gevolg van pushbacks, en tussen Belarus en de EU vier.

Deze laatste getallen zijn gebaseerd op getuigenverklaringen, zegt IOM, die stelt dat het ‘bijna onmogelijk is ze helemaal te verifiëren’. Ze zijn zeer politiek gevoelig, en daarom ontbreekt het aan transparantie en toegang tot gegevens, aldus IOM.

Onzichtbare wrakken

De kille cijfers tonen een fikse stijging ten opzichte van voorgaande jaren, maar ze zijn vermoedelijk nog steeds aan de lage kant, omdat veel doden nooit in kaart zijn gebracht. Vooral op de routes van Noord-Afrika naar Italië en Malta verdwijnen ‘al te vaak’ bootjes vol migranten in de golven. ‘Onzichtbare wrakken’ noemt het Missing Migrant Project van het IOM deze bootjes: ze vertrekken heimelijk uit Afrika maar komen nooit aan in Europa.

De bootjes staan nergens geregistreerd, worden daardoor niet vermist en dus komt er ook nooit een zoektocht op gang. De opvarenden tellen ook niet mee in de IOM-cijfers. Ze maken niet eens deel uit van de duizenden naamloze doden, van wie de identiteit nooit meer zal worden achterhaald. Van de doden ontbreekt zelfs de meest essentiële informatie, zoals uit welk land ze afkomstig zijn. Dat maakt de zoektochten van hun families doorgaans een hopeloze zaak.

Sinds 2014 zijn volgens IOM in totaal 29 duizend migranten omgekomen bij hun poging Europa te bereiken. Aan Europese kant van de Middellandse Zee wordt volgens het IOM-rapport niet meer dan 4 procent van de doden geïdentificeerd, aan de Afrikaanse kant is dat percentage een stuk hoger, maar bedraagt het nog steeds maar 30 procent.

Wereldwijd worden 281 miljoen mensen door IOM aangemerkt als migrant. De meesten trekken weg uit hun land, op zoek naar een menswaardig bestaan. In totaal 26 miljoen mensen gelden als vluchteling: zij zijn ontkomen aan oorlog en vervolging in eigen land.