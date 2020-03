Afgekeurde en gepensioneerde werknemers houden thuiszorg draaiend

Huisartsen zitten met de handen in het haar: de mondkapjes zijn (bijna) op

Terwijl in de ziekenhuizen sprake is van ‘stilte voor de storm’, lopen huisartsen nu al tegen grote problemen op. Vooral het tekort aan mondkapjes wreekt zich. ‘Dit gaan we niet lang volhouden. De grote golf moet nog komen.’

