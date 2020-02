Afgeblazen carnavalsoptochten: ‘Iedereen in mineur, maar wel lekker op tijd naar bed’

Door het onstuimige weer van afgelopen weekend werden meerdere carnavalsoptochten uit veiligheidsoverwegingen afgelast. Flink balen voor de organisatoren en bouwers, die er maanden werk in hadden gestoken. Maar er zijn ook voordelen: ‘We zaten op tijd in de kroeg.’

‘Toch wel een traantje gelaten’

Naam: Peter Velner

Leeftijd: 54

Functie: voorzitter van de optochtcommissie

Plaats: Oldenzaal (Boeskoolstad)

Carnavalsvereniging: De Kadolstermennekes

‘Ik ben altijd heel nuchter, maar toen we zondagochtend om 8 uur besloten om de Grote Twentse Carnavalsoptocht af te blazen heb ik wel een traantje gelaten. Onze vereniging is de organiserende partij. Als voorzitter ga ik vanaf september elke zaterdag met de commissie langs de loodsen om te inspecteren of de wagenbouwers zich aan de veiligheidsvoorschriften houden.

‘Onze optocht is de grootste carnavalsoptocht van boven de rivieren. Er doen 19 verenigingen aan mee. Die bouwen elk hun eigen praalwagen. Alleen al in Oldenzaal zijn acht loodsen, waar afgelopen maanden zeker dertig tot veertig personen per loods aan het werk waren.

‘Nee, het voelt niet alsof alles voor niets is geweest. De optocht gaat nog plaatsvinden. De vraag is wanneer. Misschien tijdens midvasten, in de zomer of gewoon volgend jaar. In laatste geval zouden we aan het aankomende carnaval heel wat minder werk hebben. Elk nadeel heeft z'n voordeel.

‘Hoewel iedereen zondag in mineur was, hebben we er het beste van gemaakt. Uiteindelijk was het heel gezellig. We zaten op tijd in de kroeg en ik lag ook eerder in bed.’ Bulderende lach: ‘Eigenlijk zijn er alleen maar voordelen.’

De praalwagen van de Oranjewijk in Tubbergen, die vanwege het weer niet kon deelnemen aan de Grote Twentse Carnavalsoptocht. Beeld Optochtcommissie van de Kadolstermennekes

‘Uiteindelijk zei iedereen: goed dat het is afgelast’

Naam: Peter Picavet

Functie: Prins Carnaval (Prins Peer II)

Leeftijd: 54

Plaats: Stampersgat (Meekrapdurp)

Carnavalsvereniging: De Meekrap

De prinsenwagen van carnavalsvereniging de Meekrap reed dinsdag door Peejenland (Hoeven). Beeld Remko Verstraten/Pliessie Kobus

‘Tijdens de optocht van vorig jaar brak de trekstang af, waarna onze prinsenwagen tegen een boom aanreed. We hebben ‘m afgelopen maanden flink opgelapt met het idee dat de wagen dit jaar zou rijden. Zondagochtend werd duidelijk dat dit vanwege de weersomstandigheden niet het geval zou zijn. Om 9 uur gaven we er eigenhandig een klap op: het kon niet doorgaan.

‘Veiligheid staat voorop. We wilden niet dat mensen door die harde wind naar ons dorp zouden komen rijden. De meningen waren verdeeld: sommigen begrepen het heel goed, voor anderen was het een teleurstelling. Ze hadden veel tijd in het bouwen van de wagen gestoken. Maar uiteindelijk zei iedereen: goed dat het is afgelast.

‘Onze carnavalsvereniging bestaat uit een man of 25. Elk jaar kopen we een wagen op van een andere vereniging, die we na 11/11 op het gemakje beginnen te verbouwen. In de aanloop naar carnaval komen we steeds meer avonden en zaterdagen bij elkaar voor de laatste werkzaamheden.

‘De optocht in ons dorp bestaat uit zes grote praalwagens en wat kleine wagens. Van tevoren weet je niet hoe de wagens van de andere carnavalsverenigingen eruit zien. Gelukkig kon de optocht in de drie andere dorpen wel doorgaan. Dinsdag reed onze wagen nog door Peejenland (Hoeven), woensdag gaat-ie terug de loods in. Rijp voor de verkoop.’

Prins Peer de II, oftewel Peter Picavet (de middelste van de drie mannen met gele petjes), zingt een carnavalsnummer met het Trio Zandvrees. ‘Hoewel de optocht niet doorging, was het nog een heel gezellig feestje.’ Beeld Privébezit Peter Picavet

‘Corona zou dit jaar zeker een thema zijn geweest’

Naam: Madeleine Grandiek

Functie: Voorzitter optochtcommissie

Leeftijd: 55

Plaats: Best (Klompengat)

Carnavalsvereniging: Karnavalsfederatie Best

‘Woensdag hadden we crisisoverleg. De weersvoorspellingen begonnen er wel heel somber uit te zien. We hielden iedereen op de hoogte in een appgroep, maar stelden de beslissing uit. Code geel kon nog wel eens overwaaien. Toen ik zondagochtend wakker werd, besefte ik meteen dat we niet hoefden te wachten op het oordeel van de gemeente: we lasten de optocht af.

‘Aan de optocht zouden zestien groepen meedoen. Driehonderd deelnemers in totaal, variërend van duo’s en loopgroepen tot praalwagens. We hebben geen centraal thema, maar er komt altijd veel politiek en actualiteit bij kijken. Elk jaar hebben we nog late inschrijvers. Een stuk of tien groepen die zaterdag denken: ik ga toch nog iets in elkaar flansen voor morgen. Corona zou dit jaar zeker een thema zijn geweest.

‘Uiteindelijk zijn we zondag om 11 over 1 in een tent bij elkaar gekomen, met Prins Carnaval erbij, om toch nog even een momentje samen te hebben. Er waren wat optredens en na een uurtje ging iedereen zijn eigen weg. Niemand was boos dat de optocht werd afgeblazen, maar iedereen is wel blij dat we het misschien kunnen verplaatsen naar halfvasten.’

De hal met praalwagens die niet mee konden rijden in Best (Klompengat). Beeld Karnavalsfederatie Best

De hal met praalwagens die niet mee konden rijden in Best (Klompengat). Beeld Karnavalsfederatie Best

‘Dit keer hebben we het prijzengeld verdeeld ter compensatie’

Naam: Roy Fitters

Functie: Voorzitter carnavalsvereniging

Leeftijd: 36

Plaats: Vlijmen (Knotwilgendam)

Carnavalsvereniging: Knotwilgendam

‘Dit was de eerste keer in dertig jaar dat de optocht is afgelast. In de elf jaar dat ik lid ben, was het nog één keer op het randje door de sneeuw. Maar uiteindelijk hebben we toch kunnen rijden.

‘Wij bestaan sinds 1862 en zijn daarmee de oudste carnavalsvereniging van Brabant. Hoewel Oeteldonk (Den Bosch, red.) het daar geloof ik niet helemaal mee eens is…

‘Tijdens de optocht, die wij grotendeels organiseren, zouden negen grote praalwagens meerijden van wel zeven tot acht meter hoog. Dat was ook de reden om het af te lassen, met die harde wind. Elk jaar hebben we een eigen thema. Dit keer was het ‘Bende betoeterd?’. Daar sluiten de twaalf loopgroepen die meedoen hun acts en kledij op aan.

‘Normaal gesproken is er een prijsuitreiking voor de mooiste wagen. Dit keer hebben we het prijzengeld verdeeld onder de deelnemers, om hen te compenseren voor de bouwkosten. En gelukkig konden sommige wagens meerijden in buurdorpen en bij een grotere regionale optocht.’

Deelnemers uit Vlijmen (Knotwilgendam) bij de optocht in Herpt (Maoskesdam). Beeld Carnavalsvereniging Knotwilgendam