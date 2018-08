Affaire Kroon heeft geen consequenties voor zijn loopbaan bij Defensie

De affaire rond de vermeende gijzelneming van Marco Kroon heeft geen gevolgen voor zijn carrière bij Defensie. Dat is de uitkomst van ‘een goed gesprek’ dat minister Ank Bijleveld met de drager van de Militaire Willems-Orde woensdag heeft gehad, bevestigt een woordvoerder van Defensie na berichtgeving in De Telegraaf .

Marco Kroon tijdens de Indiëherdenking. Foto ANP

Begin dit jaar vertelde Kroon dat hij in 2007 tijdens een geheime missie in Afghanistan was gegijzeld en gemarteld en vervolgens zijn gijzelnemer had gedood. Na een onderzoek van een half jaar concludeerde Justitie dat er geen bewijs was voor dit verhaal.

Doel van het gesprek met minister Bijleveld was om te bepalen hoe nu verder te gaan. ‘Wij moeten nu bekijken wat deze beslissing van het OM betekent voor ons en ons werk en daar zullen we met het personeelslid Marco Kroon over praten’, zei de minister destijds. Ze stelde toen ook dat Kroons heldendaden uit 2006, waarvoor hij de hoogste militaire onderscheiding kreeg, niet ter discussie stonden. Daarnaast vond ze het ‘te ver’ gaan om over ontslag te praten. Dat Kroon het geweldincident in Afghanistan direct had moeten melden in plaats van tien jaar later stond als een paal boven water. ‘Dat is iets om over te praten’, aldus de minister toentertijd.

‘Ontslag is nooit aan de orde geweest’, zegt Geert-Jan Knoops, de advocaat van Kroon. Hij heeft de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met Defensie. ‘Er is niet eens gesproken over tuchtrechtelijke maatregelen. Je zou nog kunnen zeggen dat het incident te laat is gemeld en hem daarvoor kunnen berispen. Maar dat is niet aan de orde geweest, want hij heeft Defensie duidelijke uitleg gegeven over waarom hij het incident tien jaar later heeft gemeld en dat heeft Defensie ook geaccepteerd.’ Over deze redenen kan de advocaat niet uitweiden.

Gedurende het onderzoek van justitie was Kroon werkzaam als adviseur over veteranenzaken bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Die functie zal hij behouden. Ook is hij volgende week aanwezig als ex-Apachevlieger Roy de Ruiter de Militaire Willems-Orde krijgt uitgereikt.

De uitlatingen van Kroon leidden destijds tot veel commotie. Na zijn onthulling vertelden twee ex-medewerkers van de MIVD te vrezen voor hun leven. Ook heeft Defensie leden van het Korps Commandotroepen teruggetrokken uit missiegebied.

