Affaire-Kroes bewijst hoe Silicon Valley politiek in slaap suste met mythische oplossingen voor alles

Neelie Kroes met Apple-bestuursvoorzitter Tim Cook in Amsterdam bij het Startup Fest Europe, een evenement dat in het teken staat van innovatie en nieuwe producten en diensten. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Het mag niet volgens de ethische gedragscode voor oud-Eurocommissarissen, maar tóch doet ze het. De inmiddels 80-jarige VVD-prominent Neelie Kroes, tussen 2004 en 2014 eurocommissaris van Mededinging en vervolgens van Digitale Agenda, begint in 2015 in het geniep te lobbyen voor Uber. Dit bleek deze week uit de Uber Files, 124 duizend interne bestanden die door klokkenluider Mark MacGann zijn gelekt.

In 2015 is de glans van het bedrijf er bij de experts al vanaf. Zo noemt Silicon Valley-ingewijde Aaron Zamost in dat jaar Uber als hét voorbeeld van een fout bedrijf. Het slechtste bedrijf ter wereld zelfs. Want de verhalen over onderbetaalde taxichauffeurs en privacyschendende apps zijn dan al bekend. Je zou dus kunnen zeggen dat Kroes wist waar ze aan begon.

De kritiek op Uber en Airbnb, de hippe vaandeldragers van de nieuwe economie die de oude, starre bedrijven buitenspel zetten en de macht aan de consument beloofden terug te geven, was overigens ook in Europa doorgedrongen. ‘Ze presenteren zich als open en democratisch, maar hebben maling aan alles’, zo schreef de Volkskrant in 2014.

Niet alleen Uber krijgt het die jaren voor de kiezen van critici. Na het uitbundige techoptimisme van de jaren nul publiceren denkers als Evgeny Morozov een aantal boeken waarin de nadelen van de opkomende techbedrijven (machtsmisbruik, datasurveillance, aandachtsverlies bij de consument) alle ruimte krijgen.

Het grote publiek wil echter nog weinig weten van de donkere kanten van bedrijven als Uber en Airbnb, die onder het motto ‘sharing is caring’ een hip deelsausje over hun verdienmodel smeren. Het werkt; maar al te graag ruilen consumenten de horkerige en klantonvriendelijke chauffeur van monopolistische taxibedrijven in voor de frictieloze app uit San Francisco.

Filosoof Hans Schnitzler, die in 2015 met zijn boek Het digitale proletariaat aansluit bij het groeiende leger techcritici, verbaast zich niet eens meer over de jongste onthullingen over de innige banden met toppolitici en aangepaste apps om opsporingsambtenaren op het verkeerde been te zetten.

‘De lobby van de techsector was, en is nog steeds, immens’, stelt Schnitzler. En minstens zo belangrijk: de politiek is in de ban van wat hij ‘een diepgeworteld vooruitgangsdenken’ noemt, verblind door alle beloftes vanuit Silicon Valley. ‘Politici willen maar al te graag het verhaal geloven dat nieuw gelijkstaat aan vooruitgang, doodsbang om tegen vooruitgang te zijn.’

Het probleem daarbij is een gebrek aan belangstelling voor de werking van technologie. ‘Voor de meeste politici zijn nerds ongrijpbare tovenaarsleerlingen die met hun mythische techniek voor alles een oplossing hebben.’ Techsolutionisme optima forma.

Ze snappen de werking niet echt, maar willen er maar al te graag bij horen. De foto die deze week weer overal opdook met Rutte, Kroes en Uber-baas Kalanick onderstreept dat voor Schnitzler: ‘Het is pijnlijk om te zien: Rutte en Kroes die zo trots zijn dat ze met Kalanick op de foto mogen. Het lijken twee blije kleuters.’

Kroes’ tweede jeugd

En wat voor Kroes misschien ook wel meespeelde: ‘Ze was een politieke mastodont. Door zich te laven aan een sexy en jeugdig bedrijf kon ze als het ware een tweede leven beginnen. Ze werd haar eigen start-up.’ Kroes heeft op dat moment nog het imago van de ijzeren dame die Big Tech aanpakt. Als eurocommissaris legt ze Microsoft een megaboete op van een half miljard euro vanwege de koppelverkoop van Windows Media Player met Windows.

Goed voor haar persoonlijke pr, maar zowel de politiek als de consument heeft zich in slaap laten sussen door de nieuwe toffe jongelui uit Silicon Valley. ‘Google en Facebook waren niet alleen problemen aan het oplossen, maar de hele wereld aan het herstructureren. Het grote publiek, verleid door de jeugdige, hoodie dragende ambassadeurs van de techwereld en bedwelmd door TED Talks, had geen idee’, zo blikt techcriticus Morozov in 2019 terug.

Schnitzler deelt die analyse. ‘De politiek heeft zich laten misbruiken. In Silicon Valley is het dedain voor de politiek over het algemeen groot. Figuren als Peter Thiel (oprichter van PayPal en vroege Facebook-investeerder, red.) en Kalanick zijn typische libertariërs bij wie alles is gericht op het elimineren van alles wat de technologische vooruitgang in de weg staat.’ Wetgeving bijvoorbeeld. Of, liever nog: de gehele politiek. Maar voor het zover is, kunnen ze politici als Rutte en Kroes prima gebruiken.

Na een eindeloze reeks incidenten maakt Kalanick in 2017 bij Uber plaats voor een gematigder opvolger. Een jaar later zorgt het Cambridge Analytica-schandaal bij Facebook, waarbij het databedrijf zich toegang verschafte tot de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers, ervoor dat ook het grote publiek niet meer blind is voor de gevaren van de datasurveillance-economie. Toch is Schnitzler er nog niet gerust op. ‘Het techsolutionisme is hardnekkig. Met als gevolg dat we op alle vlakken (vervoer, zorg, openbare ruimte, onderwijs) steeds afhankelijker worden van de techbedrijven, zonder een grondige analyse te maken van wat we daarmee weggeven.’

Goede voornemens, meer bewustzijn en aankomende wetten ten spijt is de de ‘onheilspellende macht’ van de techbedrijven alleen maar groter geworden. ‘De vraag is of we niet al het punt zijn gepasseerd waarop we ons al definitief hebben uitgeleverd.’