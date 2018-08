Affaire-Benalla werpt schaduw over politieke herstart Macron

De Franse president Macron geflankeerd door Alexandre Benalla. Foto AP

Op een rotseilandje voor de Franse Middellandse Zeekust ligt het Fort de Brégançon. Gebouwd in opdracht van Lodewijk XI, vele malen beschadigd, in ere hersteld door Napoleon. Sinds Charles de Gaulle het militaire bouwwerk in 1968 liet omtoveren tot presidentiële residentie, heeft nagenoeg iedere Franse president er weleens een zomervakantie of paasweekeinde doorgebracht. De afgelopen twee weken was het de beurt aan Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte.

Inmiddels heeft Macron zijn zomerpaleis weer verlaten. Het bijeenkomen van de Franse ministerraad luidde woensdag het begin in van zijn tweede jaar als president. Volgens intimi heeft Macron niet stilgezeten op vakantie. Hij benutte zijn tijd naar verluidt met het uitdenken van een ‘strijdplan’ voor zijn tweede jaar. Hoe dat plan eruitziet is onbekend, maar over één vraagstuk heeft Macron ongetwijfeld nagedacht: zijn eigen rehabilitatie.

Grote plannen In het eerste jaar als president toonde Macron zich een voortvarend hervormer. Voor het tweede jaar staan opnieuw ambitieuze hervormingsplannen op de politieke agenda. - Een ‘armoedeplan’, een serie maatregelen, waaronder gratis ontbijt op sommige scholen. - De gezondheidszorg op de schop om de werkdruk tegen te gaan, bijvoorbeeld door te snoeien in ‘overbodige’ medische onderzoeken. - Hervorming van de salarissen en contracten van ambtenaren, en de transformatie van het pensioenstelsel. Dit is misschien wel het heetste hangijzer, nodig door de tegenvallende economische groei van 1, 8 procent, terwijl die vorig jaar nog 2,2 procent bedroeg.

Aan het slot van zijn eerste presidentsjaar liep Macron een knauw van formaat op. In juli werd bekend dat zijn persoonlijke veiligheidsadviseur, Alexandre Benalla, zich tijdens een demonstratie op 1 mei had voorgedaan als politieagent en twee betogers hardhandig tegen de grond had gewerkt. Die misstappen waren bekend op het Élysée, maar werden met de mantel der liefde bedekt – op een disciplinaire schorsing na.

‘Benalla-gate’ leidde tot een storm van kritiek op de president. Het is de vraag of die storm na het zomerreces is gaan liggen, of dat de lijfwachtaffaire een etterende wond blijft. Het lijkt er in elk geval op dat Macron zijn strategie ten aanzien van de zaak-Benalla heeft aangepast. Voor de zomerstop bestond die vooral uit stilzwijgen. Wekenlang zei Macron niets over de het wangedrag van zijn beveiliger. Uiteindelijk gaf de president toe dat er sprake was van ‘disfunctioneren’ van bepaalde Élyséemedewerkers. Dat deed hij op een partijbijeenkomst van zijn partij La République En Marche. In de media zei hij nagenoeg niets over de affaire, zoals Macron sowieso nagenoeg niets zegt in de media. Het laatste interview met de president dateert van april.

Radiostilte

Macron, die zijn minachting voor de pers niet onder stoelen of banken steekt, zal die radiostilte vermoedelijk voorzetten. Op politiek niveau lijkt zich wel een koerswijziging te hebben voorgedaan. De president kiest de aanval, als beste verdediging. Macron hoopt de crisis achter zich te laten door juist het disfunctioneren van het Élyséepersoneel als eerste te gaan aanpakken.

De president hoopt er met een reorganisatie voor te zorgen dat er een einde komt aan onduidelijkheden in het takenpakket van een aantal organisaties ten paleize. Zo wil hij de twee presidentiële beveiligingsdiensten samenvoegen. Verder komt er een soort chef personeelszaken, die de leiding krijgt over alle medewerkers en diensten op het Élysée.

De oppositie lijkt evenwel niet van plan de zaak-Benalla te laten voor wat die is. In juli zorgde de affaire ervoor dat het debat over een herziening van de grondwet werd opgeschort, omdat de discussie in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, constant over Benalla ging. ‘De affaire heeft ons geleerd dat we de plannen van Macron in het parlement kunnen dwarsbomen’, aldus een volksvertegenwoordiger van de uiterst linkse partij La France Insoumise in de krant Le Figaro.

Links en rechts verklaarden oppositieleden dan ook de affaire niet te willen laten rusten. ‘Het zomerreces was slechts een pauze’, zei Fabien di Filippo van Les Républicains. ‘We gaan nu niet ineens doen alsof er niets aan de hand is.’

Macron en zijn partijgenoten vinden dat de oppositie de zaak opblaast en misbruikt om hervormingen tegen te houden. ‘Parlementaire obstructie’, noemde de president die tactiek. Feit is dat Macrons politieke tegenstanders dankbaar gebruik maken van de affaire en eindelijk een manier hebben gevonden om de hervormingsdrift van de president, in elk geval tijdelijk, een halt toe te roepen.

In september gaat een commissie van senatoren verder met een parlementair onderzoek naar de affaire-Benalla. In juli werden onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en de premier gehoord. Nieuwe verhoren kunnen de affaire opnieuw onder de aandacht brengen, wat de oppositie allesbehalve slecht zou uitkomen. De misstappen van zijn lijfwacht kunnen Macron voorlopig nog wel even blijven achtervolgen. De commissie, die eind juli werd opgetuigd, kreeg zes maanden de tijd om het onderzoek uit te voeren.