AfD-politica verdacht van aanname illegale schenking

Is de schenking inderdaad in strijd met de partijenwet, dan wacht Weidel tot drie jaar gevangenisstraf en de AfD een hoge boete. Dreigt de rechts-nationalistische AfD, die zichzelf graag presenteert als ‘law-and-order-partij’, verzeild te raken in een financieel schandaal?

Tussen juni en september 2017, dus tijdens de campagne voor de Duitse verkiezingen, maakte een onbekende weldoener acht keer een groot bedrag over aan de AfD. Niet op de rekening van het landelijke bestuur, maar op die van het kiesdistrict van Weidel, regio Bodensee in Baden-Württemberg.

De schenker liet over het gewenste gebruik van zijn geld geen onduidelijkheid bestaan: ‘campagne van Alice Weidel’, stond er in de notitieregel bij de transactie. De bedragen waren overgemaakt vanaf de rekening van een kleine firma voor cosmetica en voedingssupplementen in Zürich. De plaatselijke AfD-penningmeester vond de zaak verdacht. Ze vroeg aan het deelstaatbestuur wat ze met het geld moest doen, maar kreeg daarop geen duidelijk antwoord.

Grotendeels teruggestort

Volgens de Duitse partijenwet moeten alle giften van boven de 50 duizend euro worden gemeld bij de administratie van de Bondsdag, in het kader van transparantie. Bovendien kwam de schenking uit Zwitserland, en was dus in principe illegaal. Alleen in het geval dat de gulle gever een Duitser met een Zwitserse rekening was, had de AfD het geld mogen aannemen.

De Bondsdag vernam, samen met de rest van Duitsland, pas afgelopen weekeinde van de schenking, via onderzoeksjournalisten van de Süddeutsche Zeitung en de publieke omroepen NDR en WDR. Voor het OM waren de publicaties aanleiding voor verder onderzoek. Daartoe moet eerst de immuniteit worden opgeheven die Weidel als volksvertegenwoordiger geniet. De brieven die daarvoor nodig zijn, aan de voorzitter van het parlement en aan Weidel zelf, zijn woensdag op de post gegaan.

In een korte reactie zei Weidel pas september vorig jaar te zijn geïnformeerd over deze ‘ongevraagde schenking.’ Ook wees ze erop dat het geld in april dit jaar is teruggestort, op 8 duizend euro na die per ongeluk zou zijn ‘vergeten.’

Gebruikt om te procederen tegen journalisten

Maar dat is niet het hele verhaal. Volgens de onderzoeksjournalisten van de genoemde media gebruikte Weidel het geld om Facebook-advertenties te kopen en om een advocaat mee te betalen met wie ze in de campagnetijd procedeerde tegen verschillende journalisten, die naar haar idee onwaarheden over haar schreven. De persvoorlichter van de AfD bevestigde dinsdag tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het geld voor deze doelen is gebruikt, omdat de partij toen nog niet zou hebben geweten dat het geld mogelijk illegaal was.

Het grootste raadsel in de zaak is de identiteit van de schenker. De chef van de firma die het geld overmaakte, PWS Pharmawholesale International AG, zei tegen de Süddeutsche slechts een ‘vriendendienst’ te hebben geleverd aan een zakelijk contact. Dat het geld voor de AfD bestemd was, zegt hij niet te hebben geweten.

Politici van Die Linke roepen nu al om Weidels vertrek. Ook binnen haar eigen partij vinden sommigen dat, mocht de verdenking van het OM terecht blijken, Weidel als volksvertegenwoordiger het veld moet ruimen.

De grens tussen Duitsland en Zwitserland loopt midden door de Bodensee. Alice Weidel woont een deel van de tijd in Zwitserland, bij haar vriendin en hun twee kinderen. Speculaties dat de schenker iemand uit haar kennissenkring is ontkent ze.