Advocatenkantoor Houthoff verbreekt banden met Russische overheid en klanten

Advocatenkantoor Houthoff aan de Zuidas in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Houthoff sluit zich daarmee aan bij een lange lijst van bedrijven die de afgelopen week besloten zich terug te trekken uit Rusland of de banden met Russische klanten te verbreken.

Het advocatenkantoor staat al jaren de Russische staat bij in juridische procedures en heeft ook Russische ondernemingen, zakenmannen en Russische staatsbanken als klant. De Russische clientèle vormt een groot deel van de omzet van het kantoor, dat er een speciale afdeling voor had met Russisch sprekende advocaten. Het besluit betekent een flinke financiële aderlating voor het kantoor.

Kremlin-kantoor

De bijstand aan Russische klanten kwam het kantoor wel vaker op kritiek te staan, bijvoorbeeld na het neerschieten van de MH17 door pro-Russische rebellen. Onder advocaten werd het kantoor al jaren het Kremlin-kantoor genoemd. Maar Houthoff zag de afgelopen jaren geen aanleiding om afscheid te nemen van de zeer winstgevende Russische klanten. Zo stond het kantoor Rusland al jaren bij in de slepende procedure rond het door de Russische staat onteigende oliebedrijf Yukos. Andere klanten waren onder meer Gazprom en de Sberbank.

Een woordvoerder van Houthoff wil inhoudelijk verder niet op de beslissing ingaan en ook vanwege de vertrouwelijkheid niet zeggen welke klanten het kantoor nu allemaal de deur wijst. Wel noemt hij het een ‘zeer ingrijpende beslissing’. Hoe deze lopende juridische procedures van de bestaande Russische klanten worden afgesloten is daardoor onduidelijk.

Extra opletten

In een verklaring schrijft Houthoff dat het kantoor tot de beslissing gekomen is ‘vanwege de oorlogsdaden in Oekraïne door de Russische Federatie’. ‘De beroepsregels voor advocaten stellen strenge eisen aan het nemen van een dergelijk besluit, ook als de omstandigheden zo ernstig zijn als nu in Oekraïne. Houthoff zal ook bij de uitvoering van dit besluit de zorgvuldigheid die van een advocaat wordt geëist in acht moeten nemen. Aan deze zorgplicht wordt in overleg met de Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten invulling gegeven.’

De Amsterdamse deken van de orde van advocaten waarschuwde er deze week voor dat advocaten extra moeten opletten bij werk voor Russische cliënten. Volgens de deken Evert-Jan Henrichs moeten advocaten er rekening mee houden dat er een beroep op hen zal worden gedaan bij ‘transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid’. De deken schrijft dat van de advocaten daarom ‘een sterk verhoogde waakzaamheid mag worden verwacht bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten of het voortzetten van bestaande opdrachten’.

De afgelopen dagen zijn er onder meer sancties ingesteld tegen een aantal Russische banken. Ook heeft de EU een zwarte lijst met personen en bedrijven uit Rusland opgesteld. Deze lijst wordt steeds uitgebreid.