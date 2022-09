Advocaten Youssef T. leggen verdediging neer, ‘op dit moment’ geen toelichting

Rechtbanktekening van een beeldpresentatie getoond door het Openbaar Ministerie in de strafzaak tegen Youssef T.. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

André Seebregts, bekend als raadsman van onder anderen ‘tramschutter’ Gökmen T. en van enkele IS-vrouwen, bevestigt desgevraagd dat hij de verdediging van hen overneemt. Seebregts wil net zomin als zijn collega’s Bouchikhi en Raza iets zeggen over de de advocatenwissel. ‘Het is nog pril’, zegt Seebregts. ‘Ik heb nog niet met mijn cliënt kunnen bespreken wat hij wel en niet via mij met de media wil delen.’ Door de wissel loopt Youssefs zaak waarschijnlijk vertraging op.

Op 8 oktober 2021 werd Youssef T. gearresteerd vanwege het vermoeden dat hij misbruik maakte van zijn positie als advocaat. Hij had vanaf 11 maart vorig jaar ongehinderd toegang tot zijn neef Ridouan en fungeerde volgens het Openbaar Ministerie als diens boodschapper. Hij heeft zijn neef tientallen keren in de gevangenis bezocht. Tegen Ridouan T. is in het omvangrijke liquidatieproces Marengo een levenslange celstraf geëist voor onder meer zes moorden en vier pogingen daartoe.

Geschrapt van het tableau

Uit onderschepte communicatie zou zijn gebleken dat Ridouan via zijn neef Youssef vanuit zijn detentie de handel in drugs voortzette, adresgegevens van medewerkers van de gevangenis in Vught trachtte te achterhalen en een gewelddadige ontsnappingspoging voorbereidde.

Youssef T. heeft zich inmiddels als advocaat van het tableau laten schrappen en mag zijn functie niet meer uitoefenen. Volgens uitgelekte stukken naar NRC zei hij op 21 oktober vorig jaar bij de rechter-commissaris: ‘Ik heb dit niet uit vrije wil gedaan. Ik ben hiervoor niet zes jaar naar de universiteit gegaan. Ik ben geen advocaat geworden om als boodschappenjongen te fungeren. Het dilemma is enorm.’

Hij zei er ook bij dat hij geen vragen wilde beantwoorden over specifieke communicatie tussen hem en zijn neef Ridouan zolang die hem daarvoor ‘geen toestemming geeft’.