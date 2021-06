Advocaten van kroongetuige Marengo-proces wraken rechtbank

Een beveiligd transport komt aan bij de bunker, voorafgaand aan het vervolg van het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Na het verzoek om in beslotenheid – ‘vanwege privacy’ – B.’s gezondheidstoestand toe te lichten, ontstond tijdens de zitting discussie met advocaten van andere verdachten, die stelden dat een kroongetuige verplicht is te verklaren. Daarop achtte de rechtbank het niet nodig om de gezondheidstoestand van Nabil B. te bespreken. Advocaat Peter Schouten vroeg daarom om ‘bedenktijd’. Na overleg met zijn collega Onno de Jong wraakten zij de rechters.

‘Nabil was tijdens deze zitting verdachte, geen kroongetuige’, zegt Schouten. ‘Het ging om het simpele verzoek om medische gronden toe te lichten. De rechtbank heeft geen medische bevoegdheid om te beoordelen of die medische gronden doorslaggevend zijn, en we mochten die niet eens toelichten.’

Daarmee meet de rechtbank met twee maten, stelt Schouten, want hoofdverdachte Ridouan T. mocht eerder wel twee keer op medische gronden achter gesloten deuren iets toelichten. ‘Daarmee wekt de rechtbank de schijn van partijdigheid’, aldus de advocaat. Hij stelt dat de rechtbank hen de beperking had kunnen opleggen om achter gesloten deuren uitsluitend iets te zeggen over B.’s gezondheid en te verbieden om op zijn veiligheid in te gaan. ‘Maar zelfs dat werd ons niet gegund.’

Veiligheid gezin

Eind vorige maand schortte Nabil B. zijn samenwerking met justitie op, omdat het Openbaar Ministerie ‘niet in staat blijkt om op een adequate manier de veiligheid van zijn gezin te waarborgen’, mailden B.’s advocaten naar de rechtbank. En veiligheid was juist een van de redenen voor de kroongetuige om in 2017 belastende verklaringen te gaan afleggen over hoofdverdachte Ridouan T. en zijn vermeende organisatie.

De kroongetuige was vrijdag voor het eerst in weken weer aanwezig in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Zijn aanwezigheid was verplicht, omdat de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi en de voorbereidingen voor de moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H., werden behandeld. Nabil B. wordt verdacht van betrokkenheid bij deze zaak.

Het proces ligt nu stil. Een wrakingskamer zal gaan beoordelen of de rechters vooringenomen hebben gehandeld. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.