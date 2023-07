Advocaten Ridouan T. nemen voorlopig niet deel aan liquidatieproces Marengo

De advocaten Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen komen aan bij de extra beveiligde rechtbank voor een pro-formazitting in de strafzaak Marengo, eerder deze maand. Beeld ANP

Het nieuwe verdedigingsteam van de hoofdverdachte had negen maanden uitstel gevraagd om zich in te lezen. Dat verzoek werd vorige week afgewezen door de Amsterdamse rechtbank, omdat het proces tegen T. en anderen al grotendeels is afgerond.

T’s advocaten zijn verbaasd over dat besluit, lieten ze dinsdagmiddag weten in een persverklaring. ‘Kennelijk behoeft onze cliënt in de visie van de rechtbank niet meer te beschikken over raadslieden die over enige dossierkennis beschikken.’ Ze noemen dat ‘een opmerkelijke zienswijze, die indruist tegen de beginselen van een eerlijk proces’.

Ridouan T. heeft tegen zijn raadsmannen gezegd ‘niet meer mee te doen aan deze poppenkast en dit schijnproces’. Volgens hem is de rechtbank bevooroordeeld en ligt het vonnis kennelijk al klaar. Hij wil niet dat er ‘zonder dossierkennis wordt deelgenomen aan het proces’. Zijn verdedigingsteam respecteert dit standpunt: ‘Deelname zonder adequate dossierkennis druist in tegen onze beroepsethiek en verplichtingen. Wij zullen daarom de tijd nemen die nodig is om het dossier te bestuderen.’

Pleidooi en dupliek

De verdediging van T. is eind juni overgenomen door Arthur van der Biezen, Sjoerd van Berge Henegouwen en Michael Ruperti, nadat zijn advocaat Inez Weski was opgepakt. Zij moest noodgedwongen de verdediging neerleggen.

Tijdens de vorige zitting van Marengo, op 14 juli, verzette het Openbaar Ministerie zich tegen het verzoek de uitspraak negen maanden uit te stellen. In deze fase van het liquidatieproces, dat al ruim vijf jaar bezig is, zou het niet noodzakelijk zijn dat T.’s nieuwe raadslieden het dossier zo lang bestuderen. Het pleidooi en de dupliek van zijn verdediging zijn al achter de rug.

Sjoerd van Berge Henegouwen sprak zijn verbazing daarover uit. Het is niet de bedoeling dat T.’s advocaten gaan optreden als ‘excuustruus’ of ‘etalagepoppen die iets zeggen dat nergens op slaat’, zei hij.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen tot moord. Tegen Ridouan T. en vijf medeverdachten is levenslang geëist. De uitspraak stond gepland op 20 oktober, maar de rechtbank heeft bekendgemaakt dat die enkele maanden vertraging oploopt, onder meer door de aanhouding van Inez Weski.