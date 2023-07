Advocaten Ridouan T. krijgen in strafproces niet het verzochte uitstel, maar vonnis schuift wel ‘enkele maanden’ op

Zware bewaking bij de extra beveiligde rechtbank waar het Marengo-proces wordt gevoerd. Beeld ANP

Ondanks de afwijzing verwacht de rechtbank dat de uitspraak ‘enkele maanden’ vertraging zal oplopen. Al eerder was bekendgemaakt dat de oorspronkelijke datum voor het vonnis ‘onhaalbaar’ bleek. Die was geprikt op 20 oktober 2023.

Het Marengo-proces is een strafzaak tegen zeventien verdachten. Zij worden als vermoedelijke leden van een criminele organisatie verdacht van zes moorden en vier pogingen daartoe in de periode van 2015 tot 2017. De 47-jarige Ridouan T. wordt gezien als de hoofdverdachte.

Ridouan T. kwam zonder rechtsbijstand te zitten nadat zijn advocaat Inez Weski was gearresteerd. Weski zou informatie van T. vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught hebben gedeeld met diens contacten in de buitenwereld. De advocaat heeft anderhalve maand in voorarrest gezeten.

Het strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt nog. Deze week meldde het FD dat het openbaar ministerie daarin fouten heeft gemaakt en dat die fouten een rechtszaak tegen haar zouden kunnen ondermijnen.

Vijftigduizend pagina’s

Nadat Weski van het toneel was verdwenen, had T. aanvankelijk gezegd dat hij zijn eigen verdediging zou voeren. Maar onlangs traden drie nieuwe advocaten aan: Sjoerd van Berge Henegouwen, Arthur van der Biezen en Michael Ruperti. Zij vroegen een week geleden om negen maanden uitstel om het dossier tegen T., dat vijftigduizend pagina’s telt, te kunnen bestuderen.

Ze vroegen verder de garantie van het Openbaar Ministerie dat ze ‘ongestoord en onbespied’ kunnen overleggen met Weski en haar kantoorgenoten over het dossier.

De aanklagers verzetten zich tegen uitstel van de uitspraak. In deze fase van de strafzaak zou het niet noodzakelijk zijn dat de nieuwe advocaten het dossier negen maanden extra bestuderen. Het pleidooi en de dupliek van de verdediging van T. zijn al achter de rug. Tegen T. is levenslang geëist.

Veel van de in totaal zeventien verdachten in het Marengo-proces zitten al lange tijd in voorlopige hechtenis. Een aantal verdachten had de rechtbank vorige week gevraagd om hun voorarrest te beëindigen, zeker nu niet duidelijk is hoelang de zaak nog gaat duren. Maar ook die verzoeken wees de rechtbank woensdag af.