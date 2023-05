Advocaten: Ook in hoger beroep vrijspraak voor piloot Julio Poch in Argentinië

Oud-piloot Julio Poch bij de rechtbank. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De Nederlands-Argentijnse Poch (69) werd in 2009 met hulp van de Nederlandse staat aangehouden in Spanje. De Transavia-piloot werd ervan verdacht eind jaren zeventig betrokken te zijn geweest bij vluchten waarbij tegenstanders van het regime levend uit vliegtuigen werden gegooid. Na acht jaar in voorarrest te hebben gezeten in Argentinië, werd Poch vrijgesproken.

Een Argentijnse rechter sprak Poch eind 2017 al vrij, waarna Poch kon terugkeren naar Nederland. Volgens zijn advocaten is hij nu ook in hoger beroep vrijgesproken. Geert-Jan Knoops noemt de uitspraak ‘een complete rehabilitatie’ voor Poch.

In 2021 trof Poch een schikking met de Nederlandse regering voor een financiële tegemoetkoming voor zijn onterechte gevangenschap in Argentinië. Een eerder aanbod van 700 duizend euro vond Poch niet genoeg. De hoogte van het bedrag in de schikking werd niet bekendgemaakt.

De Staat erkende expliciet geen aansprakelijkheid: Poch kreeg het geld wegens ‘geleden en nog te lijden schade op humanitaire gronden’. Eigenlijk wilde het kabinet Poch helemaal niets betalen, maar daar kwam het op aandringen van de Tweede Kamer op terug.