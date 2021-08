Advocaten Marengoproces: ‘Onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries is niet onafhankelijk’

Advocaten Onno de Jong (links) en Peter Schouten (midden) donderdag na hun bezoek aan het ministerie van Justitie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, die samenwerkten met de vorige maand vermoorde Peter R. de Vries, stellen dat de overheid niet in staat is om de veiligheid van kroongetuigen en andere betrokkenen te beschermen. De Vries was volgens de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces ten onrechte verzekerd door de politie dat hij zich geen grote zorgen hoefde te maken over zijn veiligheid. Dat zeiden de advocaten donderdag in een persconferentie na afloop van een bezoek aan het ministerie van Justitie, waar zij een onafhankelijk onderzoek eisten naar alle moorden rondom het Marengoproces.

Op 1 maart 2021 ontving Peter R. de Vries volgens Schouten een appje van een veiligheidsadviseur van de politie Midden-Nederland die was aangewezen om zorg te dragen voor zijn veiligheid. ‘Wij konden uit dat bericht eigenlijk niets anders opmaken dan dat we ons geen grote zorgen hoefden te maken over een ophanden zijnde aanslag. Vier maanden later wordt Peter doodgeschoten in hartje Amsterdam!’

De advocaten vonden dat bericht, dat zij donderdag niet wilden delen met de pers, toen al zeer vreemd. ‘De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) had ons immers op 30 september 2020 laten weten dat we alle drie op een dodenlijst stonden.’

Onafhankelijke commissie

Schouten vermoedt dat de dreigingsinschatting niet juist is geweest, dat concrete informatie onvoldoende is beoordeeld en dat overheidsinstellingen door een gebrek aan onderlinge communicatie niet met hetzelfde plaatje werkten. ‘Dat moet wat ons betreft een onafhankelijke commissie gaan uitzoeken.’ De advocaten spraken donderdag op Justitie over de samenstelling en opdracht van zo’n onderzoekscommissie. Eerder wezen zij een voorstel van minister Ferd Grapperhaus over dit onderwerp af. Die gaat nu nadenken over hun tegenvoorstel. Volgens Schouten is de NCTV nog altijd laks bij de beveiliging van veel betrokkenen bij het strafproces.

‘Als de minister echt tot de bodem wil uitzoeken hoe dit kon gebeuren, installeer dan geen commissie met leden die banden hebben, of hebben gehad, met de staat’, zegt advocaat De Jong. Hij doelt daarmee op de beoogde voorzitter Tjibbe Joustra, een voormalig topambtenaar die onder meer Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding was, de voorloper van de NCTV. Ook een oud-procureur-generaal en een hoogleraar die voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werkten, vinden zij onacceptabel. Dan is de kans groot, stellen zij, dat fouten worden toegedekt. ‘Onze vriend Peter verdient beter. Nederland verdient beter.’

De advocaten geven de voorkeur aan een voorzitter uit een ander EU-land. Zij hebben een hoogleraar strafrecht naar voren geschoven die van Grapperhaus best vicevoorzitter mag worden, zo bleek tijdens het overleg. De advocaten willen tevens dat de commissie de beveiliging van de vermoorde broer van de kroongetuige en van advocaat Derk Wiersum gaat onderzoeken. Die moorden hangen volgens hen samen. Justitie stelt dat zo’n breder onderzoek langer gaat duren en vindt dat niet gewenst.

Belangrijk onderzoeksmateriaal

De advocaten wachten de reactie van Grapperhaus af, voordat zij besluiten of ze wel of niet gaan meewerken met het onderzoek. Zij zeggen te beschikken over veel berichten en feiten die belangrijk kunnen zijn voor de onderzoekers. Zo merkten zij dat de overheid soms wel actief was rond het kantoor van Peter R. de Vries met heimelijke beveiligers, ook al had hij daar zelf voor bedankt. Op andere momenten stuurde de politie toch een wagen langs de studio. Schouten: ‘Peter heeft zeker gesprekken gevoerd over zijn beveiliging met de politie. Dat soort dingen moeten worden onderzocht.’

Het ministerie van Justitie laat weten het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries ook van groot maatschappelijk belang te achten. Het departement wil dat onderzoek ‘binnen afzienbare tijd’ afronden en heeft alle vertrouwen in de deskundigheid en onafhankelijkheid van Tjibbe Joustra. Justitie hoopt dat beide advocaten toch willen samenwerken met de commissie.