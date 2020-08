Advocaten Marengo-proces: ‘Wij krijgen stront over ons heen’

Advocaat Inez Weski arriveert bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor een zitting in het grote liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

‘Het is oorlog’, zegt advocaat Meijering. ‘Wij worden geslacht.’

‘Deze zitting is een absoluut dieptepunt’, betoogt kantoorgenoot Flokstra.

‘Pure laster!’, roept raadsman Bouchikhi door de microfoon. ‘Wij krijgen stront over ons heen.’

De advocaten in het liquidatieproces Marengo reageren op z’n zachtst gezegd niet blij met een proces-verbaal dat het Openbaar Ministerie aan het strafdossier heeft toegevoegd. Het bevat een opsomming van heimelijke, ontsleutelde berichtjes in cryptotelefoons van de organisatie van hoofdverdachte Ridouan T., die met 16 medeverdachten terechtstaat voor betrokkenheid bij een reeks liquidaties, pogingen daartoe en ‘ten minste twee’ vergismoorden.

‘Deze zaaksofficieren zijn aanklager, rechter en beul tegelijk’, betoogt raadsman Christian Flokstra dinsdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij verwijt het Openbaar Ministerie dat het de integriteit van de advocaten ‘malicieus’ en zonder wederhoor ‘besmeurt’.

Uit de ontsleutelde pgp-berichtjes (‘pretty good privacy’) zou onder meer blijken dat enkele advocaten de vermeende drugs- en moordorganisatie van Ridouan T. van vertrouwelijke procesinformatie hebben voorzien, hoewel de verdachten in beperkingen zaten. Dat is een ernstige schending van de geheimhoudingsplicht. Op die manier maakten de advocaten volgens het OM mogelijk dat T.’s organisatie de regie hield over wie wat moest zeggen of juist zijn mond moest houden.

Opgelegde beperkingen geschonden

Bovendien ‘bevestigen de pgp-berichten het vermoeden dat informatie uit het dossier de directe aanleiding is geweest om spyshopeigenaar Ronald Bakker te vermoorden’, benadrukt een van de twee aanklagers. Zo berichtte hoofdverdachte Ridouan T. via zijn cryptotelefoon over de spyshopeigenaar dat ‘die man camera’s, afluisterapparatuur en zenders bij ons heeft geplaatst’. Niet lang daarna werd Bakker vermoord. Volgens de aanklagers kan recherche-informatie over de spyshop alleen bij T. zijn terechtgekomen doordat procesdeelnemers de opgelegde beperkingen hebben geschonden.

Het Openbaar Ministerie heeft hierover de betreffende dekens (van de arrondissementen Amsterdam en Midden-Nederland) ingelicht, meldde een van de aanklagers dinsdagochtend. Een deken houdt toezicht op de advocatuur en onderzoekt of advocaten tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. De deken van de Amsterdamse Orde van advocaten bevestigt desgevraagd dat hij een onderzoek instelt naar alle advocaten die worden genoemd in het hele proces-verbaal dat het OM in het Marengo-proces heeft ingebracht.

Naast het mogelijk lekken van informatie zou uit de reeks pgp-berichtjes ook blijken dat de advocaten Nico Meijering, zijn kantoorgenoot Leon van Kleef en Yassine Bouchikhi zich in contanten hebben laten betalen. Meijering en zijn kantoorgenoot Flokstra ontkenden dinsdag ten stelligste dat Meijering hier iets mee te maken heeft. ‘Ik zal u één ding zeggen’, zei Meijering tegenover de rechters: ‘als alles wat in het criminele milieu over geld wordt gezegd waar is, was ik allang miljonair geweest.’ Net als Flokstra vraagt hij de rechtbank uitstel tot 27 augustus om adequaat op de aantijgingen van het Openbaar Ministerie te kunnen reageren.

Alsof dit allemaal nog niet spectaculair genoeg was, moesten de aanklagers erkennen dat kroongetuige Nabil B. – een verdachte die belastende verklaringen over T.’s organisatie heeft afgelegd – heeft gelogen over een telefoon tijdens zijn detentie. Hij zei eerder op een zitting dat hij niet over een tweede telefoon beschikte, hoewel uit een interview met zijn voormalige, anonieme advocaat (gepubliceerd in dagblad AD) is gebleken dat dit wel het geval was. De kroongetuige zei dat hij meende dat het om een ‘geheimhouderstelefoon’ ging waarmee hij met zijn advocaat kon communiceren, maar bood desalniettemin over die leugen publiekelijk zijn excuses aan.

Raadsvrouw Inez Weski, die hoofdverdachte Ridouan T. vertegenwoordigt, maakte niet alleen gehakt van de leugen, maar hekelde bovenal het feit dat de kroongetuige over een telefoon kon beschikken hoewel hij in beperkingen zat. Bovendien wist het Openbaar Ministerie al heel lang van het omstreden toestel, maar werd dit pas in het proces gemeld nadat de anonieme ex-advocaat van de kroongetuige hierover uit de school klapte in het AD-interview. Ook naar deze anonieme advocaat loopt een onderzoek door de deken van Amsterdam – mogelijk heeft hij met het interview zijn geheimhoudingsplicht jegens zijn voormalige cliënt geschonden.

Nabil B. is naast kroongetuige zelf ook verdachte. Hij heeft bekend dat hij als ‘spotter’ (voorbereider) was betrokken bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi. B. sloot uit wroeging − hij kende het slachtoffer goed − en voor strafvermindering een overeenkomst met het Openbaar Ministerie, waarna hij belastende verklaringen aflegde over de organisatie van Ridouan T. In tientallen verklaringen heeft hij volgens het OM een ontluisterend beeld gegeven van de ‘wrede en meedogenloze’ manier waarop Ridouan T.’s organisatie moordopdrachten heeft uitgezet.

Vanwege de overeenkomst met het OM eisen de aanklagers volgend jaar, als het proces echt inhoudelijk begint (tot dusver gaat het om inleidende zittingen) tegen de kroongetuige een gevangenisstraf van 12 in plaats van 24 jaar. De deal kent een uitzonderlijk hoge prijs: het praten met justitie kostte Nabil B. het leven van zijn broer Reduan en dat van zijn eerste advocaat, Derk Wiersum. Beiden zijn uit wraak vermoord.