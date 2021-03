Advocaten: kroongetuige Nabil B. mogelijk betrokken bij moord op Derk Wiersum

Politie aan het werk bij de plek waar op 18 september 2019 strafrechtadvocaat Derk Wiersum is doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De ruzie tussen Wiersum en Nabil B. blijkt uit verklaringen van Wiersums weduwe en Wiersums kantoorgenoot. Hun verklaringen zijn al in 2019 afgelegd, maar pas recentelijk aan het strafdossier toegevoegd. Waarover die ruzie ging, werd dinsdag op de zitting niet duidelijk. Nabil B. zou onder meer hebben aangegeven dat de veiligheid van zijn advocaten niet goed was geregeld.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Wiersums oud-kantoorgenoot verklaard dat Wiersum en Nabil B. weliswaar stevige ruzie hadden, maar dat er geen reden is B. van Wiersums moord te verdenken.

Kroongetuige

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten in zijn straat in Amsterdam-Buitenveldert. Het Openbaar Ministerie acht aannemelijk dat Ridouan T. de opdracht gaf. Uit ontsleuteld telefoonverkeer dat aan T. wordt toegeschreven, blijkt dat hij ‘iedereen’ rond ‘verrader’ Nabil B. wilde laten vermoorden.

B. heeft als kroongetuige belastende verklaringen over Ridouan T. en zijn kompanen afgelegd. Een week nadat bekend werd dat B. kroongetuige was geworden, werd zijn broer Reduan doodgeschoten, en anderhalf jaar later zijn advocaat.

Voor de moord op Derk Wiersum staan drie verdachten terecht. Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) zouden de uitvoerders zijn, en Anouar T. (neef van Ridouan T.) zou de auto’s hebben geregeld die zijn gebruikt bij voorverkenningen en de liquidatie van Wiersum. Ridouan T. is zelf geen verdachte in deze zaak, omdat daarvoor het bewijs ontbreekt.

Zwaardere verdenkingen

Volgens het OM zijn de verdenkingen tegen alle drie de verdachten zwaarder geworden. Zo legt het OM een verband tussen telefoons die zouden zijn gebruikt tussen verdachte Anouar T. en de voortvluchtige Sezer B., die volgens de aanklagers eveneens is betrokken bij de moord op Wiersum.

De recherche heeft Sezer B. verschillende keren gezien in de loods die Anouar T. huurde en waarin de verdachte auto’s werden gestald. Sezer B.’s telefoon zou in deze auto’s hebben ‘meegereisd’. De 28-jarige man wordt gezocht, maar ‘is onvindbaar’, aldus het OM.

De advocaten van de verdachten willen nu kroongetuige Nabil B. als getuige oproepen, evenals B.’s vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, Wiersums weduwe, Wiersums oud-kantoorgenoot, en Oscar Hammerstein, de voormalige advocaat van Nabil B.

Hammerstein heeft in een interview in het AD gezegd dat hij door Nabil B. is bedreigd nadat hij geweigerd B. een iPhone terug te geven waarop mogelijk belastende informatie staat.

De bedreiging van Hammerstein door Nabil B., en het feit dat B. in Marengo wordt verdacht van betrokkenheid bij moord, maakt volgens de advocaten dat B. mogelijk ook is betrokken bij de moord op Wiersum. Zij betwijfelen of de verdenking in de richting van Ridouan T. wel ‘het juiste spoor’ is.

De volgende zitting is gepland op 13 juli.