Advocaten kroongetuige Marengo-proces woedend over niet-geanonimiseerde appberichten

Volgens Peter Schouten en Onno de Jong, raadsmannen van Nabil B., lopen contacten van hun cliënt gevaar nu het OM niet-geanonimiseerde app-berichten heeft verstrekt aan de advocaten in het Marengoproces. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vorige week dinsdag werd een zitting in het Marengoproces opgeschud door berichtgeving van het AD, diezelfde ochtend. In de krant vielen meerdere appberichten te lezen die B. heimelijk vanuit zijn cel had gestuurd. Uit die appjes kwam het beeld naar voren dat B. in zijn rol als kroongetuige vooral uit was op financieel gewin. Overigens onthulde de Volkskrant maandag dat B. helemaal geen geld krijgt van het OM.

Toen Inez Weski, advocaat van hoofdverdachte Ridouan T., afgelopen dinsdag een presentatie wilde geven over de appberichten, werd zij tegengehouden door de rechtbank. De presentatie zou de privacy van de naasten van de kroongetuige schaden. Weski deed vervolgens een verzoek tot wraking van de rechters, die volgens haar partijdig zouden zijn. Dat verzoek werd afgewezen.

Omdat het Team Getuigenbescherming van het OM de betreffende app-berichten niet heeft geanonimiseerd, zijn persoonlijke gegevens van B., zijn familie en anderen met wie hij contact had, terechtgekomen bij de advocaten van de verdachten in het proces. Peter Schouten en Onno de Jong, de advocaten van Nabil B., vrezen dat B. en met name zijn omgeving nu gevaar lopen. De app-berichten werden door het OM via een laptop aan de advocaten van de verdachten in het Marengoproces verschaft. Schouten en De Jong willen dat die laptops per direct weer worden ingenomen.

‘Al afgesproken’

Een woordvoerder van het OM bevestigt dat de berichten niet geanonimiseerd zijn, maar noemt dat ‘allerminst een blunder’. Bij de zitting in juni waar besloten werd de appberichten ter inzage vrij te geven, is volgens het OM al besloten om niet te anonimiseren. Dat zou de berichten namelijk al onschadelijk maken. De woordvoerder noemt de beschuldigingen van Schouten en De Jong ‘een heel raar verhaal’. Ze hadden dit volgens het OM al kunnen weten.

Peter Schouten kan op zijn beurt het weerwoord van het OM niet volgen. ‘We wisten op dat moment helemaal niet welke berichten er in zouden staan’, zegt Schouten. ‘Het zijn ongeveer dertigduizend berichten, het is toch niet onze taak om die te controleren? Dat moet het Team Getuigenbescherming doen.’ Volgens Schouten moeten berichten die niet leesbaar zijn als ze geanonimiseerd worden, dan maar niet worden vrijgegeven. Dat hij en zijn collega De Jong dit hadden kunnen weten, ontkent Schouten.