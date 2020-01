Advocaten familie kroongetuige Nabil B. leggen werk neer

Politie staat bij het pand waar Reduan, broer van kroongetuige Nabil B., is doodgeschoten. Forensische recherche keert terug naar de moordplek. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nabil B. is kroongetuige in de liquidatiezaak tegen de in december gearresteerde Ridouan T. De kroongetuige heeft belastend verklaard over T. en de medeverdachten in het zogeheten Marengo-proces.

In september 2019 werd Nabil B.’s advocaat, Derk Wiersum, doodgeschoten. Justitie houdt er serieus rekening mee dat Wiersum werd vermoord vanwege zijn werk als advocaat in de zaak van de kroongetuige.

Identiteit geheim

Om veiligheidsredenen werd ook de identiteit van de advocaten van de familie van de kroongetuige geheim gehouden.

Volgens Het Parool zouden ze zwaar moeten worden beveiligd als hun namen bekend worden. De advocaten zouden dan mogelijk hun huis uit moeten. Dit zou bovendien betekenen dat ze hun werk niet meer goed kunnen uitoefenen.

De advocaten zouden ‘na een reeks ernstige fouten’ eind vorig jaar hebben geconcludeerd dat de overheid niet in staat is om hen goed te beveiligen.

Ze vertegenwoordigden de familie van de kroongetuige onder meer bij de onderhandelingen met de overheid over het beveiligingstraject voor de familie. Het is onduidelijk wie hen opvolgt.

Vete in onderwereld

In maart 2018 werd bekend dat Nabil B. kroongetuige werd in het liquidatieproces Marengo. Voor het eerst gaf een kroongetuige inzicht in de gesloten wereld die schuilgaat achter de onderwereldvete die zich kenmerkt door jonge onervaren huurmoordenaars die met kogelregens uit kalasjnikovs hun slachtoffers omleggen.

Het OM noemde B.’s verklaringen destijds ‘een doorbraak’ waarmee de negatieve geweldsspiraal kon worden doorbroken.

B. en zijn familie wilden destijds niet dat dit nieuws naar buitenkwam. Ze vreesden wraakacties van de toen nog voortvluchtige cocaïnemiljonair Ridouan T.. Het OM besloot zonder overleg om het nieuws wel naar buiten te brengen, zei de toenmalige advocaat van Nabil B. destijds in de Volkskrant.

Nog geen week nadat het nieuws over de kroongetuige bekend was gemaakt, werd zijn onschuldige broer Reduan in Amsterdam-Noord geliquideerd. Reduan was een ondernemer en had niks te maken met de criminele wereld van zijn broer. Hij werd niet beveiligd. Later bleek dat hij wel beveiliging had gewild, maar dat deze nog niet was georganiseerd.

‘Laten slapen’

Volgens bronnen hebben B. en zijn familieleden de overheid geregeld gewaarschuwd dat Ridouan T. en zijn criminele organisatie wraak zouden nemen. In een eerder onderschept PGP-bericht waarschuwde T. al dat hij de naasten van Nabil B. zou laten ‘slapen’ als B. zou praten. Met ‘laten slapen’ wordt in de onderwereld ‘vermoorden’ bedoeld.

Een bron die de zaak goed kent stelt dat de familie van kroongetuige B. zich vanaf het allereerste begin niet serieus genomen voelde. Ze hebben niks met de criminele wereld van hun zoon en broer te maken. Meerdere familieleden hadden een succesvolle loopbaan, hun toekomst werd door de stap van Nabil B. ineens onzeker.

‘Er is enorm op de dubbeltjes en kwartjes beknibbeld. Dat heeft als gevolg gehad dat de familie het gevoel had dat hun belangen niet werden gerespecteerd.’ Volgens deze bron is er al tijden sprake van een ernstige impasse. ‘Die moet hoognodig doorbroken worden.’

Stroeve communicatie

Volgens Het Parool verliep onder meer de communicatie over beveiligingsmaatregelen stelselmatig stroef, bewakingscamera’s werkten niet en herkenbare politiemensen verrieden onbedoeld waar familieleden verbleven.

Na de moord op de broer van de kroongetuige werd de beveiliging wel opgevoerd, maar er bleven conflicten oplaaien over de manier waarop de rest van de familie beveiligd werd.

Het Openbaar Ministerie ‘wil en kan’ inhoudelijk niet ingaan op vragen, stelt een woordvoerder desgevraagd. Wel laat hij weten dat het OM zich niet herkent in het geschetste beeld over het beveiligingstraject. ‘In het begin is niet alles soepel verlopen, maar er is een uitgebreid pakket aan maatregelen geïmplementeerd.’

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum heeft ook kroongetuige Nabil B. problemen gehad bij het vinden van een nieuwe raadsman. Zijn eerste – anonieme – opvolger staakte de verdediging al snel. Eveneens wegens onvrede over de veiligheid. Begin januari werd bekend dat hij twee nieuwe raadslieden heeft. Ook hun namen zijn om veiligheidsredenen niet bekend worden gemaakt.

Het Marengoproces telt tot dusver 17 verdachten en gaat over een reeks liquidaties en vergismoorden. Hoofdverdachte is Ridouan T., de cocaïnehandelaar die onlangs in Dubai werd opgepakt. Zijn medeverdachte Saïd R. wordt nog steeds gezocht. Op 27 februari is de eerstvolgende zitting in de Marengozaak. Ridouan T. zal dan naar verwachting voor het eerst zijn opwachting maken in de rechtszaal.