Advocaat zou gelekt hebben aan Ridouan T.: ‘Geen bewijs’, zegt zijn partner Peter R. de Vries

Advocaat Khalid Kasem ontkent de beschuldiging. Beeld ANP

De politiewoordvoerder wilde zaterdagmorgen niets zeggen over deze beschuldiging. Khalid Kasem ontkent ten stelligste. Hij dringt aan op een onderzoek naar de beschuldigingen, waarover hij, naar eigen zeggen, via de media voor het eerst hoorde.

Peter R. de Vries, met wie Kasem sinds 2008 samenwerkt in het advocatenkantoor De Vries & Kasem, zegt zijn partner hierin op zijn woord te vertrouwen. ‘Ik heb nog geen bewijzen gezien.’

Ridouan T. zou behoorlijk in paniek zijn geraakt toen hij hoorde over de politie-inval, op 15 juli 2015 in een aantal opslagboxen in Nieuwegein. Die lagen vol met zware wapens zoals kalasjnikovs. De mannen die na de inval werden gearresteerd, hadden connecties met hem. Daarom wilde T. graag weten waarop het politieonderzoek zich richtte.

Een van de hoofdverdachten werd bijgestaan door advocaat Kasem. Zo zou informatie over het onderzoek vrij snel bij T. terecht zijn gekomen, aldus het AD. De krant zegt zich te baseren ‘op diverse bronnen rond het onderzoek’.

Slimste Mens

Khalid Kasem is een publieke figuur. Hij gooide hoge ogen in De Slimste Mens en is woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri, over wie hij een boek schreef.

Evert-Jan Henrichs, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, zegt dat hij vrijdagmiddag uit de pers moest vernemen dat er versleutelde berichten zouden zijn over het mogelijk delen van vertrouwelijke informatie door advocaat Kasem. ‘Het is een zware aantijging’, zegt Henrichs. ‘Ik ga dinsdag contact opnemen met het Openbaar Ministerie om te verifiëren wat van dit verhaal klopt. Op basis daarvan zal ik een beslissing nemen of we een onderzoek starten.’

Kasem wil graag dat dit onderzoek van de grond komt. Hij heeft de deken gevraagd de beschuldigingen aan zijn adres te onderzoeken. ‘Dit is nogal een problematische situatie, hij wil dat de onderste steen boven komt’, zegt zijn advocaat Lian Mannheims. ‘We hebben hier alleen via de media over gehoord, niet van het Openbaar Ministerie.’

Peter R. de Vries neemt het voor Kasem op. ‘Volgens mijn informatie is Kasem destijds maar twee dagen advocaat geweest van de verdachte in de zaak van de wapenvondst. Het is een ernstige aantijging en ik zie niet veel bewijs. Als er aanwijzingen zijn, moeten die worden onderzocht. Nu wordt met deze berichtgeving iemand in zijn beroepsuitoefening geschaad.’

Kasem is partner in het kantoor van De Vries en heeft daarin zijn eigen praktijk. Peter R. de Vries treedt nu terug uit dat kantoor. Het ergert De Vries dat er een verband wordt gelegd tussen zijn terugtreden en het verhaal over Kasem. ‘Mensen die mij beter kennen, weten dat ik dat allang van plan was.’