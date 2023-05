Advocaat Weski tijdelijk geschorst op verzoek van Rotterdamse deken

Advocaat Inez Weski. Beeld ANP

Als een advocaat in hechtenis zit of wanneer er ernstige verdenkingen tegen hem of haar zijn, kan de lokale deken de tuchtrechter verzoeken de advocaat tijdelijk te schorsen, hangende het onderzoek.

‘Het gaat om een ordemaatregel waarmee mevrouw Weski zelf heeft ingestemd’, benadrukt de Rotterdamse deken Peter Hanenberg. ‘Mevrouw Weski moet haar verdediging kunnen voeren zonder dat ze tegelijk een praktijk moet runnen of vakgerelateerde punten moet halen. Maar het is een zware beslissing. Het is heel ingrijpend. Je zegt tegen een advocaat die al 45 jaar het vak uitoefent: maak even pas op de plaats.’

De maatregel zal worden opgeheven als de verdenkingen tegen haar – deelname aan een criminele organisatie en het schenden van geheimen – ongegrond blijken.

Formaliteit

‘We begrijpen dat de deken dit verzoek heeft gedaan, in het belang van haar cliënten’, zegt bestuurslid Anno Huisman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. ‘Omdat Inez Weski nog steeds vastzit en geen contact mag hebben met de buitenwereld, kan ze haar werk als advocaat niet doen. Daar kun je verder niets uit afleiden, het is een formaliteit die niks zegt over haar schuld.’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers is echter kritisch. ‘Voorlopige maatregel of niet, de deken had dit meteen na Weski’s arrestatie moeten doen in afwachting van het onderzoek en niet twee weken later’, zegt hij. ‘Nu heeft het er de schijn van dat zelfs de eigen beroepsvereniging de deur in Weski’s gezicht dichtgooit. Die schijn moet te allen tijde juist worden vermeden, dat verdient ze op z’n minst.’

Weski werd twee weken geleden aangehouden omdat ze informatie van en naar haar cliënt Ridouan T. zou hebben doorgespeeld terwijl hij in beperkingen vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Kort na haar aanhouding legde ze de verdediging van T. neer. Donderdag werd bekend dat haar voorarrest met dertig dagen wordt verlengd.

Weski stond T. bij in het liquidatieproces Marengo, waarin hij de hoofdverdachte is. Ook wordt T. in verband gebracht met de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum, en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Weski zelf is nadrukkelijk geen verdachte van betrokkenheid bij de liquidaties.

‘Niet de lifeline van Ridouan T.’

Begin dit jaar werd T.’s neef en voormalige advocaat Youssef T. al veroordeeld voor het doorspelen van informatie van en naar zijn cliënt. Uit versleutelde berichten van familieleden van Ridouan T. die het OM in handen heeft gekregen, blijkt echter dat er al voordat hij aantrad als T.’s advocaat communicatie was met de buitenwereld. Het kan niet anders ‘dan dat dit door Weski is gebeurd’, schreven rechercheurs in een proces-verbaal.

In de zaak tegen Youssef T. werd ook voor het eerst de verdenking jegens Weski geuit. ‘Ze is zeer ervaren, integer en een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Het lijkt erop dat ook zij niet tegen de druk van Ridouan T. bestand blijkt’, zei André Seebregts, de advocaat van Youssef T., destijds. Zijn cliënt was ‘niet de lifeline’ van Ridouan T., stelde hij. ‘Of in ieder geval niet de enige.’ Weski ontkende toen met klem.

Weski’s schorsing betekent dat T. definitief op zoek moet naar een nieuwe advocaat. De vraag is hoe gemakkelijk het is een vervanger voor Weski te vinden, gezien het verloop van het proces tot dusver. De broer, advocaat en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. zijn vermoord, een advocaat is veroordeeld voor het doorspelen van informatie en een tweede wordt hiervan nu verdacht.