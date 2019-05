Advocaat van pornoster Stormy Daniels aangeklaagd wegens het bestelen van zijn cliënt

Avenatti wordt ook beschuldigd van afpersing van het sportschoenenconcern Nike. Hij zou bijna 20 miljoen euro hebben geëist van Nike met het dreigement dat hij het concern ‘tien miljard’ armer zou kunnen maken met onthullingen over volgens hem ongeoorloofde betalingen aan basketbalspelers uit teams van middelbare scholen. ‘Het bedrijf zal eraan gaan’, dreigde hij huisjuristen van Nike. Maar het concern kon ervan afkomen door hem bijna 20 miljoen te betalen. ‘Dan verdwijnen wij stilletjes over de horizon’, beloofde hij.

De advocaat werd in maart dit jaar al opgepakt op beschuldiging van afpersing, maar nu komt er ook nog de aanklacht wegens het bestelen van Stormy Daniels bij. Avenatti groeide uit tot een bekendheid als advocaat van Stormy Daniels. Hij zat iedere week wel een paar keer in de meestbekeken nieuwsshows. Maar zijn juridische bijstand leverde de pornoster weinig op. Eerder dit jaar werd zij veroordeeld tot het betalen van de advocatenkosten van Trump, een bedrag dat in de miljoenen liep. Later zou zijn gebleken dat hij haar ook nog eens had opgelicht. Het geld besteedde hij aan vakantiereisjes en zijn Ferrari.

Racewagens en privévliegtuigen

Er loopt nog een hele reeks andere zaken tegen Avenatti. Om zijn dure stijl van leven te bekostigen zou hij verscheidene zaken en banken hebben opgelicht. Op het hoogtepunt van zijn loopbaan als letselschade-advocaat – naar eigen zeggen harkte hij voor bijna een miljard aan vergoedingen voor zijn cliënten bijeen – bezat hij een huis van ruim 15 miljoen, verscheidene racewagens en twee privévliegtuigen.

Op het moment dat hij Stormy Daniels als cliënt kreeg, begon zijn imperium volgens het blad Vanity Fair al in te storten, maar de geruchtmakende zaak tegen Trump leek even een uitweg te bieden uit zijn financiële problemen. De ambitieuze advocaat begon zelfs te dromen van een gooi naar het Witte Huis. In Democratische kringen genoot hij aanvankelijk populariteit met zijn agressieve optreden tegen Trump, maar zijn reputatie liep een flinke deuk op toen hij zich in het gevecht wierp om Brett Kavanaugh, Trumps conservatieve kandidaat voor het Hooggerechtshof, af te schieten. Hij kreeg het verwijt dat hij een vrouw had aangemoedigd dubieuze beschuldigingen tegen Kavanaugh in te dienen die ze later moest inslikken.

Avenatti zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Tegenover Vanity Fair erkende hij dat hij als een moderne Icarus ‘misschien te dicht langs de zon heeft gevlogen’. Volgens hem zijn de aanklachten tegen hem een wraakactie voor zijn werk als advocaat van Stormy Daniels tegen president Trump.