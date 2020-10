Advocaat van Jos B. waarschuwt voor rechterlijke dwaling: ‘Hier zit niet de dader!’

Advocaat Gerald Roethof staat de pers te woord bij de rechtbank. Beeld ANP

Volgens hem is er geen enkel wettig en overtuigend bewijs dat zijn cliënt betrokken is bij de delicten die hem ten laste worden gelegd. Sterker nog, zijn er wel strafbare feiten gepleegd? Want de doodsoorzaak en ook het seksueel misbruik zijn nooit officieel vastgesteld, aldus Roethof.

‘Dat is de eerste juridische horde die genomen moet worden’, zegt de advocaat. ‘Daar moet u als rechtbank niet overheen willen gaan. Bij twijfel is maar één uitspraak mogelijk: vrijspraak.’ Hij herhaalt wat hij al zo vaak tijdens voorgaande zittingen heeft gezegd: ‘Hier zit niet de dader.’

‘Hartstikke onduidelijk’

Er hebben zich al zoveel onderzoekers gebogen over de zaak gebogen, aldus de advocaat, en toch zijn er geen eenduidige conclusies uit voort gekomen. ‘Als je zoveel personen nodig hebt om uit te vinden of er wel of niet een seksueel delict of een levensdelict is gepleegd, dan weet je: het is hartstikke onduidelijk.’

Volgens Roethof heeft het Openbaar Ministerie het vizier eenzijdig op Jos B. gericht: ‘Hij moet het wel zijn.’ Alles is naar zijn cliënt toe geredeneerd, aldus de advocaat: ‘Kijk maar naar zijn verleden, naar zijn levensloop, naar wat op zijn computers staat. Dat maakte Jos B. tot de meest ideale verdachte.’ Het OM eiste vorige week 15 jaar cel plus tbs met dwangverpleging tegen de Limburgse verdachte.

De advocaat betoogt dat de officieren van justitie eerst de overtuiging ‘erin hebben gemasseerd’ dat B. het wel gedaan moet hebben en vervolgens met krakkemikkige bewijzen daarvoor op de proppen zijn gekomen. ‘Dat is hét recept voor rechterlijke dwalingen’, aldus Roethof.

De verdediging gaat vervolgens in op alle argumenten die het OM heeft aangevoerd tegen Jos B. Die dna-sporen op kleding en lichaam van Nicky? Daarover heeft zijn cliënt een videoverklaring afgelegd (‘met authentieke emoties’) die hem zelfs op de plaats delict heeft gesitueerd: hij heeft de jongen volgens eigen zeggen gevonden toen deze al overleden was, hem aangeraakt om te kijken of hij nog leefde en zijn kleding ‘gefatsoeneerd’.

Gefabriceerd verhaal

Volgens advocaat Roethof is geen sprake van een gefabriceerd verhaal: dan hadden ze wel een ander verhaal verzonnen waarin zijn cliënt niet op de vindplaats van Nicky was geweest. Bijvoorbeeld dat hij zijn handen aan de onderbroek had afgeveegd die aan de waslijn hing, aldus Roethof, of dat ze dezelfde handdoek in het toilet hadden gebruikt of dat hij rondslingerende kleertjes had opgevouwen en opgeborgen.

‘Dna zegt niets over de vraag of een delict gepleegd is’, aldus Roethof. Hij bekritiseert ook de verklaringen van getuigen die B. op de dag van Nicky’s verdwijning zouden hebben zien fietsen met het 11-jarige jongetje achterop. ‘Kon B. een jongetje 24 uur lang verstoppen?’, aldus de advocaat. ‘Waar dan? Bij mama thuis?’ De verdediging wijst nadrukkelijk op inconsistenties in de getuigenverklaringen, die door het OM zijn opgevoerd als ‘steunbewijs’.

Volgens Roethof is ‘het meest waarschijnlijke scenario’ dat Nicky is weggelopen uit het tentenkamp. Want hij had de dag ervoor ruzie gehad met enkele kampgenootjes en gedreigd met weglopen. De Brunssummerheide is een imposant natuurgebied, aldus de advocaat, waar je makkelijk kunt ‘verdwalen’.