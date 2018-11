Advocaat van Asia Bibi ontvlucht Pakistan uit vrees voor wraaklustige godsdienstfanaten

De advocaat van Asia Bibi, de christelijke vrouw die afgelopen week door het Pakistaanse Hooggerechtshof werd vrijgesproken van godslastering, is uit Pakistan gevlucht uit vrees voor zijn leven. Saif Mulook werd zelf bedreigd nadat het Hof het doodvonnis tegen Asia Bibi had vernietigd.

Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld wegens het beledigen van de profeet Mohammed, een vergrijp waarop in Pakistan de doodstraf staat. Zij werd gearresteerd nadat islamitische buurvrouwen haar na een ruzie bij de politie hadden aangegeven wegens blasfemie.

Fanatieke islamisten in Pakistan eisen dat de afgelopen week van blasfemie vrijgesproken christelijke vrouw Asia Bibi alsnog wordt opgehangen. Beeld EPA

Het Hooggerechtshof bepaalde woensdag echter dat het vonnis op volstrekt onvoldoende bewijs rustte en dat Bibi moest worden vrijgelaten. Meteen na die uitspraak braken in het hele land massale demonstraties uit, waarop woedende moslims eisten dat het doodvonnis alsnog zou worden voltrokken.

Medestanders van Asia Bibi pleitten er na haar vrijspraak voor dat zij onmiddellijk naar het buitenland zou worden overgebracht voor haar veiligheid. De kans daarop is heel klein geworden, nu de regering heeft laten weten dat Bibi het land voorlopig niet mag verlaten. Die toezegging maakt deel uit van een overeenkomst met de radicaal-islamitische Tehreek-i-Labbaik-partij (TLP), die achter de massabetogingen zit.

TLP-voorman Muhammad Afzal Qadri had zijn volgelingen opgeroepen de rechters te doden. Hij richtte zich specifiek tot hun lijfwachten, chauffeurs en koks. ‘Wie toegang tot deze rechters heeft, maak ze dood voordat het avond wordt.’ Ook eiste hij het aftreden van de regering van premier Imran Khan en riep hij militairen op legerchef Qamar Javed Bajwa af te zetten. Twee andere islamitische partijen sloten zich daarbij aan.

Doodvonnis

De autoriteiten hopen de gemoederen te bedaren met de toezegging dat Asia Bibi het land niet uit mag, maar haar medestanders zeggen dat de regering daarmee in feite ‘haar doodvonnis heeft getekend’. In het verleden zijn al verscheidene pogingen gedaan haar om het leven te brengen. Minister van Informatie Fawad Chaudhry verzekerde dat de regering alles zou doen om haar veiligheid te garanderen. Ondanks haar vrijspraak zit Bibi nog steeds vast in de gevangenis.

Haar advocaat Mulook had felle kritiek op de toezegging van de regering aan de betogers. ‘Ze kunnen niet eens de uitspraak van het hoogste gerechtshof van dit land uitvoeren’, klaagde hij.

Mulook zei dat hij besloten had naar Europa uit te wijken omdat het voor hem onmogelijk was geworden in Pakistan te blijven gezien de bedreigingen tegen hem. In het verleden zijn ook andere advocaten die het voor mensen opnamen die van blasfemie werden beschuldigd, om het leven gebracht. ‘Ik moet in leven blijven, omdat ik het gevecht voor Asia Bibi wil voorzetten’, zei Mulook tegen persbureau AFP voordat hij op het vliegtuig naar Europa stapte.