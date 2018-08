Advocaat oud-beveiliger Faris K.: ‘Het valt allemaal wel mee met deze politiemol’

Was Faris K., de politiebeveiliger die ‘kletste’ over de beveiliging van Geert Wilders en een dochter van Barack Obama, de gevreesde politiemol die personen in gevaar bracht?

Nee, zegt diens advocaat Peter Plasman maandagochtend tijdens een regiezitting van de strafzaak. Het was bepaald niet zo dat door de uitlatingen van zijn cliënt ‘de heer Wilders onmiddellijk zijn boeltje moest pakken en in het buitenland moest onderduiken’. Sterker nog: Nadat het politieteam Criminele Inlichtingen ontdekte dat K. ‘in de privésfeer’ aan vriendinnen vertelde over Wilders en een van de dochters van Obama, kon hij nog zeven maanden ongestoord doorwerken, aldus de advocaat. ‘Dus de vraag is hoe ernstig zijn uitlatingen zijn geweest.’

Ambtsgeheim

Politieman Faris K. (37) staat terecht voor schending van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk – hij heeft voor privédoeleinden informatie opgezocht in vertrouwelijke politiesystemen, en dat is verboden. Dit zoeken leidde ertoe dat de politie hem ging tappen en surveilleren. In dat onderzoek kwam het ‘kletsen’ met vriendinnen aan het licht. Niet is gebleken dat K. vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan criminelen.

Dus, zegt Plasman, valt het allemaal wel mee met deze politiemol. Hij eiste maandag dat hij K.’s teamchef van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) als getuige mag horen, omdat die bij de rechter-commissaris zou hebben verklaard dat het ‘niet schokkend’ is wat Faris K. heeft gedaan. Ook is volgens Plasman niet duidelijk wat beveiligers wel en niet in de privésfeer mogen zeggen – ‘op die vraag antwoordde zijn team leider niet: ‘niets’, maar: ‘dat is aan de professie van de beveiliger’.

Discrepantie

De rechtbank heeft het horen van de teamchef toegewezen met als voorwaarde – zoals de officier van justitie eist – dat dan ook het sectorhoofd van de DBB wordt gehoord. Die zou juist hebben verklaard dat K. wel degelijk geheime operationele politie-informatie heeft gedeeld met onbevoegden. ‘Die discrepantie tussen de teamchef en het sectorhoofd schept onduidelijkheid’, aldus advocaat Plasman.

Ook Plasmans verzoek om de leider van het onderzoek naar K. te ondervragen is gehonoreerd, ondanks het feit dat de officier van justitie de eindverantwoordelijke van dat onderzoek is. ‘Het gaat om de beslissingen die tijdens het onderzoek zijn genomen’, stelt de rechter. De onderzoeksleider moet de vraag beantwoorden waarom geen merkbare maatregelen tegen K. zijn genomen in de eerste zeven maanden nadat zijn ‘lekken’ werd ontdekt. Ook hieruit blijkt volgens Plasman dat zijn cliënt niemand in gevaar heeft gebracht, en dat het allemaal wel meeviel.

‘Veel te laag’

Daar komt nog bij, stelt de advocaat, dat het helemaal niet klopt wat Faris K. vertelde aan vriendinnen: ‘Het aantal beveiligers van Wilders en de dochter van Obama dat hij noemde, was veel te laag.’

Ook wil Plasman voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond als getuige oproepen, omdat die ‘grote misstanden’ bij de dienst DBB openbaarde. Frustratie daarover was mede de reden dat zijn cliënt vertrouwelijkheden ging delen, stelt de advocaat. Deze eis is echter afgewezen omdat de relatie tussen de gelekte gesprekken inhoudelijk, en de frustratie vooralsnog niet is aangetoond. ‘Mocht daar later in het proces blijk van zijn, dan kan Struijs alsnog worden opgeroepen’, aldus de rechtbank.

Het horen van de getuigen zal ‘zo snel mogelijk’ door de rechter-commissaris worden gedaan. Onbekend is nog wanneer de zaak inhoudelijk wordt voortgezet.