Advocaat ‘Noffel’ eist opheldering over rol Iran bij moord in Almere

Noffel en zijn advocaat Inez Weski tijdens een eerdere zitting naar aanleiding van de liquidatiepoging in Diemen in november 2015, waarvoor Noffel achttien jaar cel kreeg opgelegd. Beeld ANP

‘Hij is een bli, geen gangster’, schreef een van de schutters, die wordt verdacht van de moord op de Iraanse dissident Ali Motamed in december 2015. Bli is straattaal voor ‘sukkel’. Het bericht gaat verder: ‘Het is een simpel mannetje, een gezin, gewoon alles.’

De versleutelde e-mails, die Justitie wist te ontcijferen door telefoontoestellen te kraken, zouden er op wijzen dat de uitvoerders van de moord geen idee hadden wie Motamed in werkelijkheid was, zegt de officier van justitie tijdens de inleidende zitting die dinsdag plaatsvond in de beveiligde rechtbank in Osdorp.

Motamed, wiens echte naam Reza Kolahi Samadi was, wordt door Iran verantwoordelijk gehouden voor de grootste aanslag in de politieke geschiedenis van het land. Bij die aanslag, op 28 juni 1981, vielen 73 doden, onder wie een opperrechter en vier ministers.

Voor de schutters was Motamed slechts een burgermannetje, zonder strafblad en zonder zichtbare vijanden. Hij leidde sinds zijn vlucht naar Nederland in de jaren tachtig een onopvallend bestaan als elektromonteur in Almere. Daar woonde hij in een rijtjeshuis, samen met zijn vrouw en zoon.

Zijn leven eindigde abrupt op de vroege ochtend van 15 december 2015, toen Motamed op het punt stond naar zijn werk te gaan. Eén schot was voldoende. De schutters vluchtten met een gestolen BMW, die even verderop brandend werd aangetroffen.

Politiek gemotiveerd?

Pas na zijn dood kwam de ware identiteit van Motamed boven water, waardoor voor het eerst het vermoeden van een politieke moord rees. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bevestigde dit in januari van dit jaar: de AIVD had ‘sterke aanwijzingen’ dat Iran achter de dood van Motamed zat. De moord op een andere Iraanse dissident, Ahmad Mola Nissi, in 2017 zou eveneens op conto van Iran kunnen worden geschreven.

Maar bewijs dat de moorden inderdaad politiek gemotiveerd zijn, is tot op heden niet naar buiten gebracht. Reden, volgens advocaat Inez Weski, om meer onderzoek te doen voordat er voorbarige conclusies worden getrokken.

Naast haar zit haar cliënt Naoufal ‘Noffel’ F. Zijn glimmende hoofd steekt onbewogen boven zijn blauwe capuchontrui uit. De Marokkaanse Nederlander wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op Motamed.

Noffel is geen onbekende bij Justitie: hij kreeg onlangs een celstraf van achttien jaar opgelegd vanwege betrokkenheid bij de liquidatiepoging op Peter ‘Pjotr’ Raap, in november 2015 in Diemen. Ook valt zijn naam in het onderzoek naar de moord op crimineel en feestorganisator Vincent Jalink, een jaar later.

Gekraakte telecomberichten hebben volgens Justitie de rol van Noffel in de moord op Motamed blootgelegd. Vanuit zijn schuilplaats in Dublin zou hij de in Nederland woonachtige crimineel Randall D. hebben gepolst of hij oren had naar een klus in Almere. De beloning: 130 duizend euro. Diens interesse was gewekt, maar tegen de tijd dat de moord uitgevoerd zou worden, zat D. vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel Lucas Boom.

Aanknopingspunt ontbreekt

De relatief onervaren criminelen Anouar B. en Moreo M. sprongen voor D. in. Ze staan in maart van dit jaar terecht voor de rechtbank in Lelystad.

Als Noffel inderdaad opdracht heeft gegeven tot de moord op Motamed, wie stuurde hém dan aan? Volgens advocaat Inez Weski wordt er door Justitie veel te weinig gedaan om deze vraag beantwoord te krijgen. ‘Is Iran gevraagd mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek’, wil ze weten. ‘Zo nee, waarom niet? Kan dat alsnog? En zo ja, wat heeft het dan opgeleverd?’

Weski wil dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD prijsgeven op basis van welke informatie de conclusie is getrokken dat Iran vermoedelijk achter de moord zit. ‘In het kader van de waarheidsvinding', motiveert ze.

Het is volgens Weski nog maar de vraag of sprake is van een politieke moord. ‘Uit het dossier blijkt dat zijn schoonfamilie (van Motamed, red.) banden heeft met de Oekraïense maffia.’

Het verzoek van Weski tot openheid van de inlichtingendiensten kan vanwege de wet op de inlichtingendiensten niet worden ingewilligd, reageert Justitie na een kort beraad.

‘Vanuit de vraag naar het mogelijke motief en de uiteindelijke belanghebbenden bij deze moord komen we al heel snel niet verder’, zegt de officier van justitie. Iran is geen persoon. ‘Ieder aanknopingspunt voor die ene naam ontbreekt.’

Of dit aanknopingspunt ooit zal worden gevonden, is zeer de vraag. ‘De twee werelden (die van Iran en die van de vermeende Nederlandse uitvoerders van de moord) liggen te ver uit elkaar', vervolgt de officier. ‘We zullen het moeten doen met de informatie die er ligt.’