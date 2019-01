Advocaat Meijering: ‘Holleeder wilde mij vermoorden’

Volgens justitie vormde Willem Holleeder lange tijd een crimineel driemanschap met Dino S. en de geliquideerde Stanley Hillis. Ze zouden onder meer opdracht hebben gegeven tot liquidaties. Later bekoelde de verhouding tussen Dino S. en Holleeder. Volgens S. misbruikte Willem Holleeder zijn naam.

S. werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het opdracht geven tot liquidaties. In 2011 liet advocaat Bénédicte Ficq aan Holleeders advocaat Stijn Franken weten dat S. Holleeder wilde oproepen als getuige in het omvangrijke liquidatieproces Passage.

Uit een opgenomen telefoongesprek van Peter R. de Vries blijkt dat Willem Holleeder Ficq dreigend vond. Zij zou hem namens drugshandelaar Dino S. hebben willen dwingen tot het afleggen van een ontlastende verklaring over Dino.

Doodsbang

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries voerde het opgenomen gesprek met Holleeder via de advocatentelefoon van Franken. Uit de geluidsopname blijkt dat Holleeder doodsbang is voor Dino S., en dat ook advocaat Franken het gesprek met Ficq als een dreigement opvatte. Op diens advocatenkantoor, voorafgaand aan het telefoongesprek met Holleeder, zei Franken tegen Peter R. de Vries dat hij ‘niet gediend’ was van het dreigement van Ficq, en dat ze ‘nu net doet of ik haar verkeerd heb begrepen’.

Volgens Meijering en Ficq was er van een dreigement geen sprake. ‘Het is krankzinnige onzin dat Ficq hem heeft bedreigd’, aldus Meijering. De ‘bedreiging’ was volgens Ficq en Meijering niet meer dan de ‘professioneel collegiale’ melding aan Holleeders toenmalige advocaat, Stijn Franken, dat Holleeder zou worden opgeroepen als getuige in Dino’s proces. De advocaten wijzen er bovendien op dat er toen ‘slechts sprake is geweest van contact tussen Ficq en de verdediging van Holleeder, en dus niet met Holleeder zelf’.

Later kreeg Meijering van twee mensen te horen dat Holleeder hem wilde omleggen. ‘Ik ging naar Stijn Franken toe. Hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken.’ Toen Meijering buiten kwam ‘stond Holleeder op de hoek. Ik heb hem een handje gegeven’.

Sander Janssen, de huidige advocaat van Holleeder, laat weten niet te willen reageren op de beschuldigingen.