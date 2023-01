Advocaat kroongetuige Nabil B.: ‘Onze cliënt is de dupe van een giftige cocktail van naïviteit, incompetentie en arrogantie’

Advocaat Onno de Jong, die kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces bijstaat, oordeelde vrijdag hard over het Openbaar Ministerie. Deze zaak zal volgens hem ‘de geschiedenis ingaan als een voorbeeld van hoe het niet moet’.

Het Openbaar Ministerie heeft ‘geblunderd’ en is ‘achteloos’ omgegaan met de veiligheid van Marengo-kroongetuige Nabil B. en zijn omgeving. Door ‘gebroken beloftes’ en ‘gebrek aan medeleven’ zijn de verhoudingen tussen justitie en B. ‘verzuurd’. Mede daardoor konden de liquidaties van zijn broer Reduan, raadsman Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries niet worden voorkomen, vinden zijn advocaten.

Het pleidooi van Nabil B.’s raadslieden Onno de Jong en Peter Schouten is vrijdag een lange aanklacht tegen het OM en de Staat der Nederlanden, vol harde woorden. Zo betogen ze dat de kroongetuige slachtoffer is geworden van ‘een giftige cocktail van naïviteit, incompetentie en arrogantie’. Genoeg reden, volgens de verdediging, om zijn straf te verlagen.

De Jong begint met een in memoriam: ‘Eigenlijk had meester Wiersum hier moeten staan, om een pleidooi voor zijn cliënt te houden. Eigenlijk had Nabils broer Reduan op de publieke tribune moeten zitten om naar dat pleidooi te luisteren. En Peter R. de Vries had naast Reduan moeten zitten om hem en ons te steunen, zoals altijd. In onze gedachten zijn ze er ook. We hopen dat ze weten dat de vuist die wij vandaag maken, ook namens hen uithaalt.’

Kroongetuigendeal

Nabil B. (35) meldde zich begin 2017 bij de politie. Onder voorwaarden was hij bereid te praten over de criminele organisatie van Ridouan T., waarvoor hij werkte. B. wilde dat zijn verklaringen in een kluis bleven liggen totdat bescherming was geregeld voor zijn familie, en totdat T. en diens rechterhand waren opgepakt.

Op 15 februari 2018 kreeg Nabil B. te horen dat de kroongetuigendeal ruim een maand daarna zou worden onthuld tijdens een zitting. Omdat nog niet aan zijn voorwaarden was voldaan, probeerde hij dat te voorkomen, stelt advocaat Schouten. ‘Nabil smeekte: ‘Doe het niet, er gaan lijken vallen. Mijn familie is kanonnenvoer’. De zaaksofficieren gaven geen krimp.’

Het OM was volgens de raadsman ‘oostindisch doof’ voor waarschuwingen. Justitie wilde ‘maar al te graag’ die verklaringen hebben, maar ‘stak geen hand meer uit als het ging om Nabils veiligheid en die van zijn familie, tot het te laat was en zijn broer werd doodgeschoten’.

Die liquidatie, eind maart 2018, noemt Schouten ‘de meest voorspelbare moord van het jaar’. Daarna moesten familieleden overhaast op een veilige plek worden ondergebracht. ‘Er ontstonden heftige spanningen tussen de familie en het OM, dat stroperig, bureaucratisch en weinig meelevend bleek’.

Geheimhoudingsplicht

Het staat Nabil B. en zijn raadslieden niet vrij uit de school te klappen over misstanden op dit gebied, zegt de raadsman. B. heeft een geheimhoudingsplicht, op grond van zijn deal met justitie.

De advocaten kunnen wel gebruikmaken van bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die gaat na wat er misging in het stelsel bewaken en beveiligen rond de liquidaties van Reduan B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Als het OVV-rapport binnenkort uitkomt, zullen de raadslieden dat toevoegen aan deel twee van hun betoog.

Schouten: ‘Men spreekt in mythes weleens over iemand die alles wat hij aanraakt in goud verandert. Nabil moet leven met de duistere stemming dat iedereen die hij aanraakt de dood vindt.’ De drie liquidaties zijn gepleegd door de organisatie van T., meent hij, ‘om Nabil te treffen en als getuige de mond te snoeren’.

Pestgedrag

De Jong spreekt er schande van dat het OM tot vier keer toe per ongeluk portretfoto’s van B. heeft opgenomen in het strafdossier, dat werd verspreid aan advocaten van medeverdachten. Dat kan fatale gevolgen hebben, omdat bendeleden die vrij rondlopen ‘nu dus zijn geïnformeerd over zijn uiterlijk – daardoor zal het voor Nabil nog moeilijker worden om in anonimiteit een veilig bestaan op te bouwen’.

Kritiek op dit soort fouten werd ‘door het OM op kinderachtige wijze als persoonlijk ervaren’. Dus kreeg B. volgens de verdediging te maken met ‘pestgedrag’: het OM dreigde dat hij in de gevangenis minder mogelijkheden zou krijgen voor recreatie en bezoek.

Dieptepunt was een incident uit mei 2021. Toen werd B.’s vertrouwenspersoon Peter R. de Vries ‘verraden’ door het OM, zegt Schouten. Justitie zou tijdens een conflict met de kroongetuige naar dagblad De Telegraaf hebben gelekt dat Peters zoon Royce de Vries de nieuwe advocaat van B’s familieleden was. Peter R. de Vries was volgens Schouten furieus. ‘Het voelde voor hem als ondermijning van de verdediging van Nabil B. Hij schreef: het zegt alles hoe vuil het spel wordt gespeeld.’

Gedrag

Het gedrag van het OM moet leiden tot extra strafkorting, vindt de raadsman. In ruil voor B.’s belastende verklaringen eiste het OM vorig jaar netto acht jaar gevangenisstraf tegen de kroongetuige, voor onder andere het medeplegen van een moord. Wat Schouten betreft is zes jaar en negen maanden voldoende.

Het steekt hem dat officieren van justitie op een ouderwetse manier naar B. kijken: ‘Het is een crimineel, die blij mag zijn dat hij een mooie afspraak heeft kunnen maken en verder vooral zijn mond moet houden. Zelfs als iets misgaat.’

Schouten: ‘Als justitie in de toekomst vaker een kroongetuige wil inzetten, dan wordt het tijd dat zij gaat inzien dat kroongetuigen ook mensen zijn en meer dan slechts ‘bewijsmiddelen’. Op dit gebied valt door het OM nog heel wat te leren.’

De Jong: ‘Deze zaak zal de geschiedenis ingaan als een voorbeeld van hoe het niet moet.’

Al met al heeft Nabil B. de afgelopen zes jaar ‘het vertrouwen in de rechtvaardigheid van het rechtssysteem verloren’, zegt Schouten aan het eind van de middag. ‘Wij vragen uw rechtbank een begin te maken dit vertrouwen te herstellen, met een rechtvaardig oordeel.’

De uitspraak wordt komend najaar verwacht.