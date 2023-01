Advocaat kroongetuige Nabil B.: ‘Niemand komt ongeschonden uit het Marengo-proces’

Advocaat Onno de Jong, die kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces bijstaat, begon vrijdag de inleiding van zijn pleidooi met straffe bewoordingen. De strafzaak zal volgens hem ‘de geschiedenis ingaan als een voorbeeld van hoe het niet moet’.

‘Niemand komt ongeschonden uit Marengo. Wie daar wel in slaagt, heeft simpelweg extreem geluk.’ Dat zei advocaat Onno de Jong vrijdag in de inleiding van het pleidooi voor Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Volgens De Jong en zijn collega Peter Schouten hebben B. en zijn advocaten een heel lange, moeilijke weg afgelegd in deze strafzaak, die draait om Ridouan T. en zestien andere verdachten. Volgens hen is dit proces ‘door en door vergiftigd en verziekt’: ‘Niets gaat zoals het hoort te gaan, er gelden geen normen en waarden.’ De strafzaak zal ‘de geschiedenis ingaan als een voorbeeld van hoe het niet moet’.

Bekendmaking deal

Het Openbaar Ministerie sloot in 2017 een deal met B. (35). Volgens zijn advocaten heeft hij die stap gezet om uit het criminele milieu te stappen, omdat hij ‘aan de beurt was om door zijn vrienden te worden vermoord’. Hij heeft zijn eigen aandeel in liquidaties bekend en tientallen verklaringen afgelegd tegen medeverdachten, onder wie Ridouan T. In ruil daarvoor halveerde het OM de strafeis in B.’s zaak en bleef tien jaar cel over.

Justitie maakte de afspraken met B. in maart 2018 bekend. Nog geen week later werd zijn broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum, in juli 2021 die op zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

De Jong: ‘Eigenlijk had Derk Wiersum hier moeten staan om een pleidooi voor zijn cliënt te houden. Eigenlijk had zijn broer Reduan op de publieke tribune moeten zitten. En eigenlijk had ook Peter R. de Vries naast hem moeten zitten, om hem en ons te steunen, zoals altijd. We hopen dat ze weten dat de vuist die wij vandaag maken ook namens hen uithaalt.’

De drie zijn ‘vermoord met de bedoeling het verloop van dit strafproces te beïnvloeden’, is de stellige overtuiging van de raadsman.

Behandeling kroongetuige

Hij hekelde de opstelling van het OM, dat de kroongetuige ‘als het zo uitkwam opzij heeft gezet en verguisd, uit opportunisme’. Nabil B. is volgens zijn raadslieden ‘geen heilige, niet onschuldig, maar wel eerlijk’. Hij heeft ‘consistent, accuraat en volledig verklaard’ en met zijn verklaringen Marengo gestalte gegeven.

Officieren van justitie kijken op een ouderwetse manier naar mensen als Nabil B., zei De Jong: ‘Als een crimineel die blij mag zijn dat hij een mooie afspraak heeft kunnen maken en verder vooral zijn mond moet houden’ als er iets misgaat. ‘Als het OM in de toekomst vaker een kroongetuige wil inzetten, dat wordt het tijd dat zij gaat inzien dat kroongetuigen ook mensen zijn en meer dan slechts bewijsmiddelen.’

Ook advocaten van medeverdachten zijn volgens B.’s verdediging vaak veel te ver gegaan in hun pogingen de kroongetuige wegens onbetrouwbaarheid af te branden en zijn raadsmannen weg te zetten als ‘verraders’. De Jong en Schouten worden zwaar beveiligd. De gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp en de omgeving worden bewaakt door zwaarbewapende politiemensen en militairen.

Het OM zal later reageren op de diverse pleidooien van de advocaten in dit proces. De rechtbank hoopt in het najaar uitspraak te kunnen doen.