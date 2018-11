Advocaat: ‘Jos B. ontkent doden Nicky Verstappen’

Het is voor het eerst dat zijn advocaat onomwonden duidelijk maakt dat B. het misdrijf ontkent. De ontkenning, gekoppeld aan enkel een dna-match, stelt het Openbaar Ministerie voor een moeilijke opgave. Dat zei advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops eerder tegenover de Volkskrant. ‘Zeker nu is aangetoond dat dna niet alleen secundair maar zelfs tertiair kan worden overgedragen. Van persoon tot persoon tot persoon. Dat maakt het steeds complexer’, aldus Knoops destijds. ‘Een dna-match zegt wie de donor is, maar geeft geen wiskundig antwoord op de vraag of het een daderspoor is.’

Vrijdagmorgen werd bekend dat het Openbaar Ministerie de verdenking tegen B. heeft afgezwakt tot doodslag. De moordverdenking is geschrapt omdat er volgens het OM onvoldoende aanwijzingen zijn dat Nicky Verstappen met voorbedachte rade om het leven is gebracht.

B. had levenslang kunnen krijgen als hij schuldig was bevonden aan de moord in 1998 op Verstappen. Op doodslag staat een maximale celstraf van vijftien jaar.

Oud zedendelict

De rechtbank wil niet nader toelichten waarom de raadkamer het OM heeft teruggefloten. Het OM sluit volgens een woordvoerder niet uit dat B. in een later stadium alsnog moord ten laste wordt gelegd. Ook een oud zedendelict van B. is aan het dossier toegevoegd.

De advocaat van B. zegt dat het OM ‘geen zaak heeft’ tegen zijn cliënt. In de rechtszaak gaat het ‘dna-contactspoor’ dat op de onderbroek of pyjama van het Limburgse jongetje is gevonden een grote rol spelen. Volgens het OM gaat het om ‘een daderspoor’. Advocaat Roethof wijst er echter op dat er ook andere dna-sporen op de plaats delict zijn gevonden.

Nicky Verstappen werd gedood tijdens een zomerkamp. Beeld EPA

Zomerkamp

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg, waar hij op zomerkamp was. B. kwam in beeld na een dna-match, maar hij bleek spoorloos.

Na een internationale klopjacht werd hij op 26 augustus van dit jaar aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op zo'n vijftig kilometer van Barcelona. B. wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de jongen, maar ook van het bezit van kinderporno.

De rechtszaak staat op 12 december gepland. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting. Er wordt dan gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. B. heeft zich, tot vandaag, beroepen op zijn zwijgrecht.