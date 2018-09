Advocaat Jos B.: OM heeft ‘geen zaak’, slechts ‘zwak bewijs’

Gerald Roethof, de advocaat van Jos B. Foto ANP

Na het lezen van het strafdossier concludeert Roethof dat er sprake is van ‘zwak bewijs’. Een van de bewijsstukken is dna van B. dat op de kleding van Verstappen is aangetroffen. ‘We moeten heel erg voorzichtig zijn met dna en conclusies daaraan verbinden, heel voorzichtig’, aldus Roethof.

Hij doet zijn uitspraken nadat de beperkingen in het voorarrest van B. zijn opgeheven. Tot die tijd mocht niemand informatie over de zaak naar buiten brengen en mocht B. alleen maar contact hebben met zijn advocaat. Hier beklaagde Roethof zich eerder over. Hij noemde het toen ‘niet in balans’ omdat politie, justitie en de familie van Verstappen veel over de zaak naar buiten hebben gebracht, maar hij dat niet mocht. ‘Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen. Hij wordt nu als een monster neergezet’, zei hij destijds.

B. werd eind augustus aangehouden in Spanje. Kort daarvoor had de politie bekendgemaakt dat hij verdachte was in de zaak Nicky Verstappen en zijn volledige naam en foto verspreid. Hij was voor het laatst gesignaleerd in Frankrijk.

Begin deze maand werd B. uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist over de verlenging van het voorarrest. Het OM wil niet zeggen of B. al een verklaring heeft afgelegd.