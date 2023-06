Advocaat Inez Weski komt na anderhalve maand vrij, maar blijft verdachte

Weski bij de beveiligde rechtbank tijdens het Marengoproces. Beeld Joris van Gennip

De 68-jarige Weski stond Ridouan T. bij, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar arrestatie de verdediging neer. Ze zou informatie van haar ex-cliënt, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, hebben gedeeld met contacten in de buitenwereld.

De vrijlating zegt niets over het bewijs tegen Weski, stelt een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Ze blijft verdachte, maar er zijn volgens de rechtbank ‘geen gronden’ meer om haar vast te houden. Weski mag thuis de resultaten van het politieonderzoek afwachten. Als dat is afgerond, zal het OM beslissen of ze voor de rechtbank moet verschijnen.

‘De impact van alles wat er is gebeurd sinds 21 april is groot’, schrijven haar advocaten Fébe Schoolderman en Rob Baumgardt in een bericht. ‘Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren.’ Ze benadrukken dat Weski geen verklaring heeft afgelegd, vanwege haar geheimhoudingsplicht, ‘en dit ook niet zal doen’.

Eerder lieten ze al weten niet in te gaan op belastende berichten over Weski. ‘Cliënte blijft gebonden aan de geheimhoudingsverplichting die zij heeft als advocaat ten aanzien van al haar (voormalig) cliënten. De verdediging is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niet op de inhoud van de beschuldigingen reageren, niet in de rechtszaal en ook niet daarbuiten.’

Doorgeefluik

Dat er aanwijzingen zijn dat Weski haar toenmalige cliënt hielp communiceren met mensen buiten de EBI, is al langer bekend. In juni 2022 bleek uit een proces-verbaal van de recherche dat Ridouan T. al berichten uitwisselde met de buitenwereld voordat zijn neef annex advocaat Youssef fungeerde als doorgeefluik. Youssef T. is voor zijn rol veroordeeld tot vijfenhalf jaar celstraf.

In het vertrouwelijke strafdossier van Youssef T. zitten versleutelde berichten van familieleden van Ridouan T. die vragen oproepen over het gedrag van Weski. In januari 2020, ruim een jaar voordat Youssef T. voor het eerst naar de EBI ging, klaagde een familielid dat ‘de advo vreemd bezig is’ en de communicatie met haar niet naar wens verliep. Uiteindelijk zou toch informatie zijn doorgesluisd, via een usb-stick. Het kan niet anders ‘dan dat dit door Weski is gebeurd’, schreven rechercheurs in een proces-verbaal.

De verdenking tegen Weski kwam in september 2022 naar buiten tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T. ‘Weski is een kundig advocaat’, zei André Seebregts, de raadsman van Youssef T. ‘Ze is zeer ervaren, integer en een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Het lijkt erop dat ook zij niet tegen de druk van Ridouan T. bestand blijkt.’

Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden. Ze noemde de beschuldiging ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’.

Vertraging

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van Weski's aanhouding zijn voor het Marengoproces, dat in oktober zou worden afgerond. De rechtbank zei recentelijk dat de planning nog staat, maar meerdere advocaten houden rekening met aanzienlijke vertraging.

Ridouan T., tegen wie levenslang is geëist, heeft laten weten vooralsnog zijn eigen verdediging te voeren. De rechtbank wil daarover met de verdachte in gesprek, dat gaat 19 juni gebeuren.