Advocaat Inez Weski gearresteerd voor deelname aan criminele organisatie van Ridouan T.

Inez Weski bij de Extra Beveiligde Inrichting Vught in 2020. Beeld ANP

Het doorspelen van informatie tijdens beperkingen is verboden. Weski heeft beschuldigingen daarvan steeds ontkend. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft haar vrijdag aangehouden met als grondslag deelname aan Ridouan T.’s organisatie, die terechtstaat wegens internationale betrokkenheid bij liquidaties, drugshandel en witwassen.

Weski zit nu zelf in beperkingen vast. Onder leiding van een rechter-commissaris zijn vrijdag haar kantoor in Rotterdam en haar woning doorzocht. Daarbij was ook de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten aanwezig.

‘Kan niet anders’

Al begin juni vorig jaar bleek uit een proces-verbaal van de recherche dat Ridouan T. met de buitenwereld communiceerde voordat zijn neef annex advocaat Youssef T. fungeerde als doorgeefluik van informatie voor Ridouan T.

Van een usb-stick die naar Ridouan T. is doorgesluisd ‘kan het niet anders dan dat dit door Weski is gebeurd’, schreven de rechercheurs destijds in het proces-verbaal van hun onderzoek. Zij baseerden die conclusie op onderschepte communicatie tussen een zoon en een zus van Ridouan T. De Marengo-hoofdverdachte zou vanuit detentie hebben kunnen communiceren met de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, waardoor T. volgens de recherche zijn internationale hasj- en cocaïnehandel kon voortzetten.

Over de auteur

Wil Thijssen is politie- en justitieverslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft wekelijks de politieserie Die ene melding. Eerder was zij economieredacteur en reisjournalist.

Het voor Weski belastende proces-verbaal had het OM een jaar lang achtergehouden, tot groot ongenoegen van de rechters. De aanklagers wrongen zich tijdens de zitting in allerlei bochten om dat te verklaren. Zo betoogden zij dat Weski niet was aangehouden ‘omdat er niet meer was dan die ene aanwijzing’. Omdat die aanwijzing van niemand minder dan de recherche zelf kwam, die valt onder het OM, rees toen al het vermoeden dat er een langer lopend onderzoek naar Weski werd uitgevoerd dat niet bekend mocht worden.

Ook de advocaat van Youssef T., André Seebregts, zei afgelopen september tijdens T.’s strafzaak stellig dat ‘Youssef niet de lifeline voor Ridouan T. was, of in ieder geval niet de enige’. Op basis van het strafdossier concludeerde Seebregts dat er ‘een parallelle communicatielijn van Ridouan T. is, die teruggaat tot februari 2020’ – dat is ruim een jaar voordat Youssef voor het eerst zijn neef in de EBI in Vught bezocht. Al die tijd was Inez Weski vrijwel de enige die toegang had tot de Marengo-hoofdverdachte. Zij zou informatie hebben doorgegeven met behulp van een usb-stick die eruitzag als een pen.

‘Weski is een kundig advocaat’, betoogde Seebregts op de zitting. ‘Ze is zeer ervaren, integer en een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Het lijkt erop dat ook zij niet tegen de druk van Ridouan T. bestand blijkt. Dat is de tragiek van deze hele zaak.’

Arrestatie al eerder overwogen

Afgelopen najaar is de aanhouding van Weski al overwogen, zegt een bron rond het onderzoek. ‘Toen is besloten daarmee te wachten, om het Marengo-proces niet te verstoren.’ Het moment van haar aanhouding, vrijdagmiddag, is dan ook kort nadat de re- en duplieken in het Marengo-proces nagenoeg zijn afgerond.

Weski kwam deze week, in de slotfase van het proces, met het verzoek om extra getuigen te horen, onder wie de voormalige advocaat van een militair van het Korps Commandotroepen. Deze commando beweert dat hij is benaderd om T., die lang in Dubai zat ondergedoken, daar op te halen of te ‘neutraliseren’ – een eufemisme voor doden. Het zou gaan om een geheime operatie. Weski wordt door het OM ook verdacht van het schenden van geheimen.

Voor het doorspelen van informatie van Ridouan T. kreeg zijn neef Youssef in januari 5,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechters fungeerde Youssef niet alleen als boodschappenjongen, maar dacht hij actief mee over misdrijven van T.’s criminele organisatie, zoals witwassen, drugshandel, plannen om rechters en ambtenaren in Marokko om te kopen en een gewelddadige uitbraak van Ridouan T. uit de EBI.