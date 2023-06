Advocaat, huisarts en politicus werden ten onrechte afgewezen als kandidaat-telers voor wietexperiment

Twee medewerkers doen kwaliteitsonderzoek bij de legale wietteler Fyta in Waalwijk. Beeld Marcel van den Bergh

De ministers van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid hebben in mei 2021 het cannabisteeltinitiatief Project C van strafrechtadvocaat Peter Schouten en kompanen op verkeerde gronden afgewezen als kandidaat om mee te doen aan het wietexperiment van de overheid. Dat heeft de bestuursrechter in Breda deze week bepaald in het beroep dat Schouten had ingesteld tegen de afwijzing.

De initiatiefnemers van Project Cannabis, behalve advocaat Schouten ook een huisarts en een voormalig SP-statenlid, wilden wiet gaan kweken in de kassen van een oude bramenkwekerij in Etten-Leur. In tegenstelling tot veel andere kandidaat-telers waren ze open en transparant over de beoogde locatie. Daardoor brak onrust uit onder omwonenden die oversloeg naar de politiek. In een naburig weiland verscheen al snel een protestbord: ‘Geen wietfabriek in agrarisch natuurgebied.’

De burgemeester liet zelfs een enquête uitvoeren onder bewoners. Daaruit bleek dat een groot deel van de bewoners van Etten-Leur zich onveilig of onveiliger voelt bij de vestiging van een gereguleerde cannabiskwekerij. De burgemeester bracht vervolgens een negatief advies uit aan de ministers, omdat de wietkwekerij een gevaar kon opleveren voor de openbare orde en veiligheid.

Oneigenlijke gronden

Vooral op basis van dat negatieve advies viel Project C af als deelnemer aan het wietexperiment. Maar de bestuursrechter zegt nu dat die afwijzing op oneigenlijke gronden is gebeurd. Want de burgemeester van Etten-Leur heeft ‘op geen enkele wijze concreet gemaakt hoe subjectieve gevoelens van de inwoners objectief bezien een gevaar voor de openbare orde en veiligheid kunnen opleveren’. En de ministers hebben ten onrechte in het bestreden besluit laten meewegen dat ‘een verlaagd veiligheidsgevoel van de bewoners onderdeel kan zijn van de openbare orde en veiligheid’.

De bestuursrechter in Breda heeft in het vonnis, dat eerder deze week is gepubliceerd, het beroep van Schouten gegrond verklaard. Het ministeriële besluit om Project C af te wijzen voor deelname aan het wietexperiment wordt formeel ‘vernietigd’. Maar veel zal dat in praktijk niet uitmaken, want de ‘rechtsgevolgen van het vernietigde besluit blijven in stand’. Ofwel: de overheid hoeft Project C niet alsnog toe te laten tot het wietexperiment en kan gewoon door met tien andere telers die later - via loting - zijn uitverkoren.

Schadeclaim

De rechterlijke uitspraak maakt wel de weg vrij om in een aparte procedure ‘een aanzienlijke schadeclaim’ in te dienen, zegt Schouten. Daarnaast heeft hij nog niet alle hoop opgegeven. ‘We hebben wel gelijk, maar niet onze zin gekregen van de rechter’, aldus de Bredase advocaat. Toch ziet hij de vernietiging van het afwijzingsbesluit ook als ‘een koevoet tussen de deur om het wietexperiment open te breken’. Schouten ziet nog steeds kansen. Want de wietproef, waarbij tien telers gereguleerde cannabis gaan leveren aan coffeehops in tien gemeenten, is door allerlei vertragingen nog steeds niet begonnen.