Advocaat houdt jury voor dat Chauvin ‘redelijk’ handelde in George Floyd-zaak

De advocaat van de familie van George Floyd, Ben Chump, loopt richting de rechtszaal. Beeld EPA

Na een lange zitting, trok de jury zich aan het einde van de middag terug om met hun beraadslagingen te beginnen. Chauvin kan tot tientallen jaren celstraf worden veroordeeld als hij schuldig wordt bevonden aan de dood van Floyd.

De twaalfkoppige jury hoorde hoe de raadsman bewust diverse keren het woord ‘redelijk’ gebruikte om het beeld weg te nemen dat Chauvin in mei vorig jaar alle politieregels had overtreden. Volgens de advocaat was het optreden van de agent ‘redelijk’ gezien Floyds verzet tegen zijn arrestatie en zijn weigering om in de politieauto te gaan zitten.

Ook betoogde hij dat Chauvin en de andere agenten onder druk stonden van omstanders die riepen dat ze moesten stoppen. ‘Je moet er rekening mee houden dat agenten mensen zijn die in staat zijn om fouten te maken in zeer stressvolle situaties’, aldus Nelson. ‘In deze zaak tonen alle omstandigheden aan dat dit een geautoriseerd gebruik van geweld was, hoe onaantrekkelijk het ook mag zijn’. Hij hield de jury voor dat er genoeg ‘redelijke twijfel’ is om Chauvin niet te veroordelen wegens doodslag, zware mishandeling en dood door schuld.

JUST IN: The murder trial against Derek Chauvin -- in the police killing of George Floyd -- has been handed over to the jury.



They will deliberate 2 murder charges and 1 manslaughter charge. https://t.co/iBYztmIFyC — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) 19 april 2021

‘Dit was moord’

De advocaat probeerde de juryleden opnieuw te overtuigen dat Floyds hartklachten en drugsgebruik hem vorig jaar mei fataal werden. Dus niet de ademnood omdat hij negen minuten en 29 seconden lang tegen de grond werd gedrukt. Volgens de raadsman heeft Floyd mogelijk ook koolmonoxide ingeademd, omdat hij dichtbij de uitlaat van de politieauto lag.

De officier van Justitie deed de woorden van Nelson af als ‘onzin’. ‘Geloof wat je ziet’, aldus aanklager Steve Schleicher tegen de jury, wijzend op de video die in beeld brengt hoe Floyd langzaam aan zijn einde komt. ‘Deze zaak gaat precies om wat je dacht toen je de video voor het eerst zag.’ De aanklager herhaalde voortdurend de woorden ‘negen minuten en 29 seconden’. Schleicher: ‘Hij is schuldig aan alle drie aanklachten en er is geen enkel excuus.’

Volgens hem moet de jury in de komende dagen geen oordeel vellen over het politiesysteem in de VS, maar over de schuld van slechts één man. Schleicher: ‘Dit was geen politieoptreden, dit was moord.’ De aanklager citeerde het motto van het politiekorps van Minneapolis: ‘Met moed beschermen en met mededogen dienen.’ Chauvin en de drie andere agenten die eveneens zijn ontslagen hebben volgens hem dit motto met voeten getreden.