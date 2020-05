Advocaat Holleeder: ‘Laat psychiater onderzoeken of Astrid Holleeder door ptss liegt’

Rechtbanktekening van Willem Holleeder tijdens de eerste regiezitting van het hoger beroep. In juli 2019 werd Holleeder tot levenslang veroordeeld voor een reeks moordopdrachten. Beeld ANP

Tot de gewenste getuigen behoren oud-staatssecretaris en ex-aanklager Fred Teeven. Ook willen Holleeders advocaten psychiater Mario Braakman als getuige oproepen, die is gepromoveerd op de mate van ptss en de invloed daarvan op het geheugen. Hij zou moeten analyseren of de herinneringen van getuige Astrid Holleeder, die belastend over haar broer heeft verklaard, wel zuiver zijn.

Opnieuw eist Holleeders advocaat inzage in de vertrouwelijke overeenkomst die het Openbaar Ministerie met getuige Sonja Holleeder heeft gesloten over de erfenis van haar geliquideerde partner Cor van Hout. Raadsman Janssen vermoedt dat Sonja toezeggingen beloftes zijn gedaan zoals het niet instellen door de Fiod van een onderzoek naar het crimineel verkregen vermogen.

Daarnaast betwijfelen Willem Holleeder en zijn advocaten of de administratie van wijlen Willem Endstra, zoals het Openbaar Ministerie stelt, daadwerkelijk is vernietigd. Die administratie toont volgens Willem Holleeder aan dat Endstra tegenover de recherche over Holleeder heeft gelogen.

Om dit argument kracht bij te zetten, toonde Holleeder maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol een vaststellingsovereenkomst tussen Endstra en Rob Grifhorst, waaruit zou moeten blijken dat Holleeder niet de eigenaar was van de gokhallen op de Amsterdamse wallen – volgens het Openbaar Ministerie zijn die panden met het losgeld van de Heineken-ontvoering gefinancierd.

Holleeder werd afgelopen jaar tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij vijf moorden, een poging tot moord, doodslag en een poging daartoe. Holleeder ontkent dat. Volgens de rechtbank die hem veroordeelde had Holleeder tevens een hoofdrol in de misdaadorganisatie van de veroordeelde crimineel Dino S. en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

Holleeders advocaten willen dat ook Dino S., de zussen Holleeder en de kroongetuigen Fred R. en Peter la S. zullen in het hoger beroep opnieuw worden gehoord. Tegen veel getuigen maakt het OM bezwaar, omdat die niks zouden toevoegen aan wat in eerste aanleg al is gezegd. Aanklager Koos Plooij maakte maandag bezwaar tegen publieke uitlatingen van raadsman Sander Janssen dat de rechtbank die Holleeder heeft veroordeeld, van meet af aan ‘vooringenomen’ was. Dit raakt volgens Plooij aan de betrouwbaarheid van de rechtspraak.

Het hof zal op 8 juli een beslissing nemen op de onderzoekswensen. De zaak wordt op 22 september voortgezet.