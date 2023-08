Advocaat-generaal: veroordeling tegen Ad K. voor shreddermoord kan in stand blijven

Ad K. en Fred T. in de rechtbank tijdens de behandeling van de coldcasezaak rond de in 2002 verdwenen Patrick van Dillenburg. Beeld ANP / Aloys Oosterwijk

Vorig jaar werd Ad K. door het Amsterdamse gerechtshof tot zestien jaar cel veroordeeld voor het doden en het verhakselen van drugscrimineel Patrick van Dillenburg in 2002. Volgens de advocaat-generaal (AG) hoeft de zaak niet opnieuw te worden behandeld. De hoogste rechter velt op 7 november een definitief oordeel.

Van Dillenburg (38) verdween in januari 2002 en van zijn lichaam is nooit een spoor gevonden. Lange tijd lag het onderzoek naar zijn verdwijning stil. Tot in 2015 het Amsterdamse coldcaseteam de zaak alsnog van de plank haalde. Al snel nadat de zaak was heropend, kwam Ad K. in beeld als hoofdverdachte.

Wegens gebrek aan bewijs gebruikte de recherche tijdens het onderzoek de internationaal omstreden Mister Big-methode. Hierbij proberen undercoveragenten bevriend te raken met de verdachte en bieden ze hem allerlei lucratieve, vaak criminele, klusjes aan. Ze bouwen een vertrouwensband op en eisen dat de verdachte open is over zijn criminele verleden. De methode is omstreden vanwege het risico op een valse bekentenis.

Broodje aap

Elf maanden nadat hij was ingepalmd door een undercoveragent, bekende K. de moord op Van Dillenburg. Het is een bekentenis vol bizarre wendingen – een waarvan K. achteraf zegt dat hij een valse bekentenis was. Volgens hem vertelde hij een broodje-aapverhaal om indruk te maken op de undercoveragent die zich voordeed als stoere crimineel.

Zo vertelde K. aan de undercoveragent dat hij in 2002, samen met een vriend, Van Dillenburg doodde. Het lichaam zouden ze eerst hebben begraven, met beton erop, en later weer hebben opgegraven. Vervolgens zou Ad K. het lijk, op klaarlichte dag op een industrieterrein, in een shredder hebben gestopt. De takkenversnipperaar zou gehuurd zijn bij Bo-Rent. De ‘drab’ die vervolgens uit het apparaat kwam zouden K. en zijn vriend, vanuit de achterbak van diens nieuwe Mercedes ML, op een tulpenveld in Noordwijkerhout hebben uitgestrooid.

Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vorig jaar dat het geen verzonnen verhaal betreft. Volgens de raadsheren zijn ‘verschillende elementen uit de verklaringen van de verdachte op grond van het dossier aantoonbaar juist gebleken’.

Beluister ook onze podcast Grijs gebied over deze zaak:

‘Kwestieus’

Ad K., wiens zaak aan bod komt in de Volkskrant-podcast Grijs Gebied, zegt dat hij erin geluisd is door de undercoveragenten en dat hij ten onrechte is veroordeeld. Om die reden stapte hij meteen na zijn veroordeling naar de Hoge Raad.

Begin dit jaar verscheen er een boek over de zaak. Rechtspsycholoog Peter van Koppen spitte samen met criminoloog Floor Oosterwechel het dossier van Ad K. door. In een interview in de Volkskrant vertelde de emeritus-hoogleraar dat hij zelden zo’n slecht politieonderzoek was tegengekomen, hij vindt de veroordeling van K. ‘kwestieus’.

‘De politie had extreem weinig interesse in de waarheid, of het was een absoluut incompetent rechercheteam. Elke keer als ik mijn vinger in deze soep stak, dacht ik: waarom heeft de politie deze vraag niet gesteld? Waarom is dit niet uitgezocht?’

Zo kan volgens Van Koppen K.’s verhaal over de shredder van de Bo-Rent niet kloppen. ‘De grootste shredder die je bij Bo-Rent kunt huren, heeft een opening van 15 bij 15 centimeter. Daar past geen lijk in. Ook niet in stukken, een schedel is bijvoorbeeld al groter.’