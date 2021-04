Advocaat en in opspraak geraakt Kamerlid Sidney Smeets kent als geen ander de grenzen van het zedenrecht

Sidney Smeets tijdens een D66-bijeenkomst op de dag na de verkiezingen. Beeld ANP

Toen Sidney Smeets (45) begin dit jaar aan zijn collega’s bij Spong Advocaten meedeelde dat hij een plek had gekregen op de kandidatenlijst voor D66, was zijn vakbroeder Gerard Spong verrast. ‘Ik wist natuurlijk wel dat hij intensief bezig was met die partij, omdat ons kantoor actief heeft meegedacht over de formulering van de wietwet van Vera Bergkamp. Dat contact verliep via Sidney. Maar dat hij zelf Kamerlid wilde worden, daar had ik hem niet eerder over gehoord.’

Spong omschrijft Smeets als ‘een terriër’ van een advocaat. ‘Hij is zeer vasthoudend. Af en toe misschien een tikje te fel. Daar krijgt hij van de rechterlijke macht wel eens misprijzend commentaar op, van: moet dat nou zo? Maar voor een advocaat vind ik dat geen slechte eigenschap. Ik zeg altijd maar: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.’

Onderzoek

Of Smeets het Kamerlid even fel zal opereren als Smeets de advocaat, is voorlopig de vraag. Twee weken na zijn installatie als parlementariër kondigde zijn partij D66 woensdag aan onderzoek te verrichten naar mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag richting minderjarige jongens. Tot dat onderzoek is afgerond blijft Smeets weliswaar Kamerlid, maar zal hij ‘rust nemen’.

Ook advocatenkantoor Spong doet overigens onderzoek naar de kwestie. ‘Laat daar geen misverstand over zijn: mochten er op kantoor niet-zakelijke contacten hebben plaatsgevonden tussen advocaten en minderjarigen, niet zijnde cliënten, dan keuren wij dat ten zeerste af’, zegt Gerard Spong. ‘Overigens vind ik het belangrijk te benadrukken dat er vooralsnog geen strafbare feiten zijn gebleken.’

Sidney Smeets tijdens zijn beëdiging als Tweede Kamerlid op 31 maart 2021. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Gedoogbeleid

Smeets specialiseerde zich als strafrechtadvocaat onder meer in zaken rondom het gedoogbeleid. Zo verleende hij juridische bijstand aan de Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die jarenlang vastzat in Thailand, nadat justitie er bij de Thaise collega’s op had aangedrongen onderzoek naar hem te verrichten.

De afgelopen jaren roerde Sidney Smeets zich veelvuldig in het publieke debat over de verbetering van lhbti-rechten. Zo noemde hij justitie ‘laks’ in de vervolging van homofoob geweld en pleitte voor een zorgvuldiger toetsing van asielaanvragen van vluchtelingen die vanwege hun geaardheid bescherming vragen in Nederland.

Naast zijn advocatencarrière voltooide Smeets een studie Geschiedenis in 2012. Een jaar later publiceerde hij het historische boek De Wanhoopsdaad, over de aanslag van Herschel Grynszpan op een nazi-kopstuk. Die moord was de aanleiding voor de Kristallnacht. De zaak kreeg een wonderlijk staartje toen Grynszpan tijdens zijn verhoren ineens beweerde dat hij een homoseksuele relatie had gehad met het slachtoffer en er ruzie was ontstaan omdat de Duitser had geweigerd te betalen voor zijn seksuele diensten.

Zedenzaken

Als advocaat trad Smeets vaak op voor verdachten in zedenzaken. Een bekende casus was de zogenoemde ‘lokpuberzaak’ in 2013, waarin rechercheurs zich in chatrooms hadden voorgedaan als een minderjarige jongen. Een 35-jarige verdachte die probeerde afspraakjes te maken met deze ‘lokpuber’, werd vervolgd voor grooming. Advocaat Smeets wist hem vrij te pleiten.

Ook vertegenwoordigde Smeets als advocaat de in 2014 door de hoogste rechter verboden Vereniging Martijn, die opkomt voor de rechten van pedofielen. Dat in het publieke debat niet iedereen scherp het onderscheid maakt tussen het verdedigen van een verdachte en het goedkeuren van de acties van die verdachte, pakt voor Smeets nu tamelijk ongelukkig uit. Vast staat wel dat de advocaat dankzij zijn jarenlange ervaring in het zedenrecht als geen ander weet waar de juridische grens ligt, bij het zoeken van seksuele toenadering.